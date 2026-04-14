आयकर विभाग ने एक नया टीडीएस फॉर्म पेश किया है, जिससे किराया, प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल पेमेंट्स पर ‘स्रोत पर काटा गया टैक्स’ (TDS) रिपोर्ट करना और उसका पेमेंट करना बहुत आसान हो गया है।

फॉर्म 141 आयकर अधिनियम, 2025 के तहत पेश किया गया एक एकीकृत चालान-सह-विवरण (Integrated Challan-cum-Statement) है। यह फॉर्म सभी PAN आधारित TDS विवरणों को एक ही जगह पर दर्ज करने की सुविधा देता है।

नया फॉर्म 141 पहले इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 26QB, 26QC, 26QD और 26QE की जगह लेगा। इन फॉर्मों का इस्तेमाल पहले आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कुछ खास लेन-देन पर TDS रिपोर्ट करने के लिए किया जाता था।

IT अधिनियम 2025 के तहत, फॉर्म 141 को धारा 393(1) के तहत काटे गए टैक्स की रिपोर्ट करने के लिए एक ही, पूरी जानकारी वाले विवरण के तौर पर फिर से डिजाइन किया गया है।

इस फॉर्म को अलग-अलग लेन-देन श्रेणियों के हिसाब से चार शेड्यूल में बांटा गया है:

– शेड्यूल A: किसी व्यक्ति/HUF द्वारा दिए गए किराए पर TDS

– शेड्यूल B: अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर TDS

– शेड्यूल C: किसी व्यक्ति/HUF द्वारा ठेकेदारों या प्रोफ़ेशनल्स को किए गए पेमेंट्स पर TDS

– शेड्यूल D: किसी व्यक्ति/HUF द्वारा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के हस्तांतरण पर TDS

हर फॉर्म 141 में सिर्फ एक तरह के लेन-देन की रिपोर्ट की जा सकती है और हर लेन-देन श्रेणी के लिए एक अलग फॉर्म भरना जरूरी है। एक ही फॉर्म में कई डिडक्टी (जिनका टैक्स काटा गया है) तभी शामिल किए जा सकते हैं, जब वे एक ही डिडक्टी श्रेणी में आते हों और टैक्स काटने का महीना भी एक ही हो। फॉर्म 141 सिर्फ निवासी डिडक्टी पर लागू होता है और इसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर PAN लॉगिन के जरिए ही भरा जाना चाहिए।

जरूरी शर्तें

आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक वैध यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ रजिस्टर्ड यूज़र होने चाहिए। आपके पैन का स्टेटस एक्टिव होना चाहिए और अगर आप एक व्यक्ति हैं, तो अपने पैन को आधार से लिंक करने की सलाह दी जाती है। फ़ॉर्म 141 को सिर्फ लॉगिन करने के बाद ही भरा जा सकता है।

किसे फाइल करना चाहिए

फ़ॉर्म 141 के नीचे दिए गए शेड्यूल संबंधित डिडक्टरों (टैक्स काटने वालों) द्वारा भरे जाने चाहिए:

शेड्यूल A

कोई भी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) जो निवासी हस्तांतरणकर्ता को 50,000 रुपये प्रति माह से ज्यादा किराया देता है, उसे धारा 393(1) में निर्दिष्ट दर पर आयकर काटना होगा और कर कटौती विवरण के रूप में प्रपत्र संख्या 141 की अनुसूची ए दाखिल करनी होगी।

शेड्यूल B

कोई भी ट्रांसफरी जो किसी निवासी ट्रांसफरर को अचल संपत्ति (खेती की जमीन को छोड़कर) के लिए पेमेंट कर रहा है, उसे रकम क्रेडिट करते या पेमेंट करते समय सेक्शन 393(1) में तय दर से इनकम टैक्स काटना होगा। उन्हें टैक्स कटौती के स्टेटमेंट के तौर पर फॉर्म नंबर 141 का शेड्यूल B फाइल करना जरूरी है।

शेड्यूल C

कोई भी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) जो किसी निवासी को एक वित्तीय वर्ष में अलग-अलग सेवाओं, जैसे काम के कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन (सेक्शन 194D के तहत इंश्योरेंस कमीशन को छोड़कर), ब्रोकरेज, या प्रोफेशनल फीस के लिए 50 लाख रुपये से ज्यादा का पेमेंट करता है, उसे इनकम-टैक्स एक्ट के सेक्शन 393(1) के अनुसार सोर्स पर टैक्स काटना होगा। उन्हें इस टैक्स कटौती की रिपोर्ट करने के लिए फॉर्म नंबर 141 का शेड्यूल C फाइल करना जरूरी है।

शेड्यूल D

वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) के ट्रांसफर के लिए किसी निवासी ट्रांसफरर को पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को सेक्शन 393(1) में बताए गए अनुसार सोर्स पर टैक्स काटना होगा। इसमें कुछ खास लोग शामिल हैं, जैसे व्यक्ति और HUF जिनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से कम है या प्रोफेशन के लिए 50 लाख रुपये से कम है; यह तब लागू होता है जब VDA ट्रांसफर के लिए पेमेंट तय मॉनेटरी लिमिट से ज्यादा हो। इन लोगों को टैक्स कटौती के स्टेटमेंट के तौर पर फॉर्म नंबर 141 का शेड्यूल D फाइल करना जरूरी है।

कैसे फाइल करें फॉर्म नंबर 141?

– आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।

– यहां ‘e-Pay Tax’ पर जाएं।

– फॉर्म का संबंधित शेड्यूल चुनें।

– जानकारी भरें।

– पेमेंट और जमा करना।

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[डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के मकसद से है और इसे प्रोफेशनल टैक्स सलाह नहीं माना जाना चाहिए। टैक्स कानूनों और नियमों में सरकार द्वारा अक्सर बदलाव किए जाते हैं। पाठकों को कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले, आयकर विभाग की आधिकारिक अधिसूचनाओं से विवरण की पुष्टि कर लेनी चाहिए या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श करना चाहिए।]