8वें वेतन आयोग को लेकर आम चर्चा फिलहाल सैलरी हाइक, फिटमेंट फैक्टर और नई बेसिक पे कैलकुलेशन के इर्द-गिर्द घूम रही है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उनकी जेब में कितनी अतिरिक्त रकम आएगी और रिटायरमेंट के बाद पेंशन में कितना इजाफा होगा। इसी वजह से हर नई रिपोर्ट, हर संभावित फिटमेंट फॉर्मूला और हर अनुमानित पे-मैट्रिक्स पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।

लेकिन 8वें वेतन आयोग की कहानी सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी तक सीमित नहीं है। हर पे कमीशन दरअसल केंद्र सरकार के पूरे एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को नए सिरे से तय करने का मौका होता है। जिसमें अलाउंस, प्रमोशन स्ट्रक्चर, हेल्थकेयर सपोर्ट, पेंशन नियम और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे कई बड़े मुद्दे शामिल रहते हैं। यही वजह है कि इस बार भी कई कर्मचारी संगठन केवल “कितनी सैलरी बढ़ेगी” पर नहीं, बल्कि उन कम चर्चित मांगों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं…

वेतन ही नहीं अलाउंस में भी बड़ा बदलाव

सैलरी रिवीजन अक्सर ध्यान खींचते हैं, लेकिन अलाउंस महीने की टेक-होम सैलरी में काफी बदलाव कर सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउं और दूसरे स्पेशल कम्पेनसेटरी बेनिफिट्स अक्सर पे कमीशन की एक्सरसाइज के दौरान रिव्यू के तहत आते हैं।

कुछ कर्मचारियों के लिए ये हिस्से आय पर काफी असर डाल सकते हैं। कर्मचारी संगठनों ने पिछली दलीलों में तर्क दिया है कि अगर अलाउंस मौजूदा रहने के खर्चों के हिसाब से नहीं हैं सैलरी रिवीजन का कुछ मतलब नहीं रह जाता।

इसका मतलब है कि 8वें पे कमीशन से असली फायदा न सिर्फ बदले हुए बेसिक पे पर निर्भर कर सकता है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर कर सकता है कि इन बाहरी बेनिफिट्स को कैसे रीकैलिब्रेट किया जाता है।

प्रमोशन में आने वाली रुकावटों की जांच

कर्मचारी एसोसिएशन ने पिछले कुछ सालों में जमा किए गए अलग-अलग मेमोरेंडम में कैडर रीस्ट्रक्चरिंग, ठहराव वाले इंक्रीमेंट और प्रमोशन में देरी को लेकर बार-बार चिंता जताई है। अगर 8वां वेतन आयोग करियर में तरक्की की चिंताओं को दूर करता है, तो इसका असर एक बार के पे रिवीजन से ज्यादा लंबे समय तक रह सकता है।

पेंशन नियमों में बड़े बदलाव

सरकार के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में खास तौर पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स शामिल हैं यानी पेंशन से जुड़े स्ट्रक्चर पर पूरी तरह से विचार किया जा रहा है।

इससे पेंशन रिविज़न के तरीके, फैमिली पेंशन स्ट्रक्चर, कम्यूटेशन से जुड़ी चिंताओं और ज्यादा उम्र के पेंशनर्स द्वारा उठाए गए बराबरी के मुद्दों को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं।

पेंशनर्स एसोसिएशन ने हमेशा से आसान बनाने और ज्यादा बराबरी वाले बर्ताव की मांग की है, खासकर उन जगहों पर जहां पहले के पे कमीशन के दौर के रिटायर्ड लोग खुद को कमतर महसूस करते हैं।

इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पर फिर से विचार

सरकारी कर्मचारी सिर्फ सैलरी और पेंशन पर ही नजर नहीं रखते, बल्कि कई छोटे लेकिन आर्थिक रूप से अहम लाभों पर भी ध्यान देते हैं। इनमें ग्रुप इंश्योरेंस बेनिफिट, दिव्यांगता से जुड़ी सुरक्षा और परिवार सहायता से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

ये मुद्दे भले ही फिटमेंट फैक्टर जैसी चर्चाओं जितनी सुर्खियां न बटोरें, लेकिन कई परिवारों के लिए इनका महत्व बेहद गहरा होता है। अक्सर वेतन आयोग की समीक्षा ऐसे पुराने और लंबे समय से चले आ रहे लाभ ढांचों पर दोबारा विचार करने का मौका बन जाती है।

NPS से जुड़ी रिटायरमेंट की चिंता

युवा कर्मचारी खास तौर पर रिटायरमेंट सिक्योरिटी पर ध्यान दे रहे हैं। पुराने पेंशन फ्रेमवर्क के तहत ज़्यादा उम्र के पेंशनर्स के उलट, बाद में भर्ती हुए कई कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं, जहां रिटायरमेंट इनकम जमा हुए पैसे और मार्केट से जुड़े रिटर्न पर निर्भर करती है।

इससे रिटायरमेंट के बाद की इनकम के अनुमान को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। हालांकि स्ट्रक्चरल पेंशन पॉलिसी में बदलाव पे कमीशन के सीधे दायरे से बाहर हो सकते हैं, लेकिन कर्मचारी ग्रुप ने लगातार रिटायरमेंट की ज़रूरतों से जुड़ी चिंताओं को उठाया है।

इस वजह से NPS से जुड़ी चर्चाएं 8वें वेतन आयोग की बातचीत के बीच की मुख्य बातों में से एक बन जाती हैं।

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8वें वेतन आयोग और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग कई मजबूत मांगों के साथ शुरू हुई है, जिसमें मिनिमम सैलरी में भारी बढ़ोतरी से लेकर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को खत्म करने तक शामिल है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[ डिस्क्लेमर: इस स्टोरी में बताई गई कर्मचारियों की उम्मीदें और मांगें अलग-अलग स्टाफ और पेंशनर एसोसिएशन, पब्लिक डिस्कशन और पिछले पे कमीशन ट्रेंड्स पर आधारित हैं, 8वें वेतन आयोग की आखिरी सिफारिशें और सरकार के फैसले अलग हो सकते हैं। ]