एन चंद्रशेखरन को अगले पांच साल के लिए टाटा संस का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फिर से नियुक्त करने की प्रक्रिया को नोएल टाटा ने चुनौती दी है। उन्होंने बोर्ड की अहम बैठक की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी है। साथ ही, नियुक्ति से जुड़े प्रस्ताव को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में दाखिल करने, निदेशक वेणु श्रीनिवासन की भूमिका और टीवीएस मोटर कंपनी के कथित कारोबारी लेन-देन को लेकर भी जानकारी मांगी है।

टाटा संस के कंपनी सेक्रेटरी सुप्रकाश मुखोपाध्याय को 26 अक्टूबर को लिखे एक लेटर में नोएल टाटा ने आरोप लगाया कि एक विवादित प्रस्ताव को पूरा हुआ फैसला मान लिया गया था, जबकि मिनट्स अभी भी तय नहीं हुए थे, उनके ऑब्जेक्शन का समाधान नहीं हुआ था और कंपनी 17 सितंबर की बोर्ड मीटिंग की रिकॉर्डिंग देने में नाकाम रही थी। बोर्ड ने चंद्रशेखरन के लिए पांच साल का एक्सटेंशन मंजूर किया और कंपनी की लिस्टिंग को आगे बढ़ाने का फैसला किया।

लेटर में कंपनी को रिकॉर्ड और डिस्क्लोजर देने के लिए सात दिन की डेडलाइन दी गई है और चेतावनी दी गई है कि ऐसा न करने पर गलत नतीजे निकाले जाएंगे।

नोएल टाटा ने लिखा, “यह रिकॉर्डिंग ही इस बात का एकमात्र न्यूट्रल रिकॉर्ड है कि क्या हुआ,” और तर्क दिया कि “इसे उस डायरेक्टर से छिपाने का कोई सही कारण नहीं हो सकता जो मीटिंग में मौजूद था और जिसने अपनी आपत्तियां रिकॉर्ड पर रखी हैं।”

नोएल टाटा ने कहा कि 17 सितंबर की मीटिंग के लिए न तो ओरिजिनल और न ही बदले हुए एजेंडा में चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को प्रस्तावित प्रस्ताव के तौर पर बताया गया। एजेंडा का बिंदु 7 को “नॉमिनेशन और रेमुनरेशन कमेटी से डीब्रीफिंग” बताया गया।

हालांकि बदले हुए एजेंडा में 11 सितंबर को आरबीआई के लेटर और उससे जुड़े कैविएट एप्लीकेशन पर चर्चा जोड़ी गई, फिर भी इसमें दोबारा नियुक्ति का जिक्र नहीं था। फिर भी, उन्होंने लिखा कि प्रस्ताव उसी एजेंडा बिंदु के तहत पेश किया गया था।

उन्होंने मिनट्स फाइनल होने से पहले और उनकी आपत्तियों का समाधान न होने पर भी, महाराष्ट्र, मुंबई के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास प्रस्ताव फाइल करने की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया।

उन्होंने लिखा, “यह मंजूर नहीं है कि कंपनी का डायरेक्टर होने के बावजूद, मुझे प्रस्ताव की सर्टिफाइड सच्ची कॉपी नहीं दी गई और इसके बजाय मुझे पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट हो रहे वर्शन पर भरोसा करने के लिए मजबूर किया गया।”

लेटर में कहा गया है कि 13 अगस्त की रिक्वेस्ट के बावजूद आर्टिकल 118 के तहत कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं बनाई गई और आर्टिकल 104B के तहत अपॉइंट किए गए डायरेक्टर्स से जरूरी पॉजिटिव वोट नहीं मिला।

उन्होंने चेतावनी दी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास इसे फाइल करने से विवादित फैसले को बोर्ड के पूरे काम के तौर पर पेश किया गया, जिससे “पब्लिक, कंपनी के स्टेकहोल्डर्स और इसके रेगुलेटर्स पर गलत असर पड़ा।”

रिकॉर्डिंग और फाइलिंग रिकॉर्ड पेश करने के लिए सात दिन

नोएल टाटा ने 17 सितंबर की मीटिंग की पूरी, बिना एडिट की हुई ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई भी ट्रांसक्रिप्ट और यह कन्फर्मेशन मांगा है कि ओरिजिनल रिकॉर्डिंग और उनका मेटाडेटा संभाल कर रखा गया है। उन्होंने फाइनल साइन किए हुए मिनट्स या, अगर साइन नहीं किए हैं, तो रिवाइज्ड ड्राफ्ट की भी मांग की है, जिसमें दिखाया गया हो कि उनके प्रस्तावित सुधारों में से कौन से स्वीकार किए गए और कहां नहीं, उनकी असहमति दर्ज की गई हो।

इन मांगों में फॉर्मल मीटिंग नोटिस, एजेंडा के लगातार वर्जन, सर्कुलेशन की तारीखें और समय, बदलावों के निर्देश किसने दिए, इसकी डिटेल्स और बोर्ड के वेब एप्लीकेशन पर अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स का ऑडिट ट्रेल शामिल है।

उन्होंने एजेंडा बिंदु 6 के हर हिस्से पर वोटिंग का नतीजा मांगा है, जिसमें जहां भी कोई प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, वहां अलग-अलग डायरेक्टर्स के वोट शामिल हैं और यह कन्फर्मेशन कि क्या जरूरी पॉजिटिव वोट मिले थे।

कंपनी से यह भी बताने के लिए कहा गया है कि सर्टिफाइड प्रस्ताव कब जारी किया गया था, इसे किसने ऑथराइज किया था, क्या यह मिनट्स पर साइन करने से पहले हुआ था और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ फाइल किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स।

नोएल टाटा ने आगे यह कन्फर्मेशन मांगा है कि टाटा संस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को लिखकर बताएगा कि प्रस्ताव की वैलिडिटी पर उन्हें विवाद है और मीटिंग का रिकॉर्ड सेटल होने तक कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

TVS मोटर डीलिंग्स

लेटर का दूसरा बड़ा हिस्सा हैनो वन वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसके डायरेक्टर ललिता चंद्रशेखरन और प्रणव चंद्रशेखरन हैं और TVS मोटर के साथ इसके कथित कमर्शियल रिश्ते से जुड़ा है।

मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए, नोएल टाटा ने जमीन, कंस्ट्रक्शन और प्रस्तावित इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ट्रांजैक्शन के बारे में बताया। लेटर के मुताबिक, TVS मोटर ने जून 2025 में अपने होसुर प्लांट के पास लगभग 17.41 एकड़ जमीन हैनो वन को 29 साल के लिए लीज पर दी थी, जिसे हैनो वन अपने ऑप्शन पर रिन्यू कर सकता है।

खबर है कि हैनो वन TVS मोटर के लिए लगभग 3.30 लाख स्क्वेयर फीट की एक फैसिलिटी बना रहा है, जिसका किराया नवंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है।

इसमें उस जमीन का भी जिक्र है जो TVS मोटर की मैसूर फैक्ट्री के पास ‘हैनो वन’ (Hanno One) को आवंटित की गई थी। यहां 330 करोड़ रुपये की लागत से एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाना है, जिसका मकसद TVS मोटर और उसके सप्लायर्स को सुविधा देना है।

नोएल टाटा ने कर्नाटक लैंड ऑडिट कमिटी की 6 नवंबर, 2025 की बैठक के मिनट्स (कार्यवृत्त) का हवाला देते हुए बताया कि ‘हैनो वन’ के एक प्रतिनिधि ने कहा था कि कंपनी ने “TVS मोटर कंपनी के साथ एक समझौता किया है”।

टाटा के पत्र में मुख्य सवाल यह उठाया गया है कि क्या एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के करीबी परिवार के सदस्यों से जुड़े किसी व्यावसायिक रिश्ते के बारे में बोर्ड को पर्याप्त जानकारी दी गई थी, जब उनकी दोबारा नियुक्ति पर विचार किया जा रहा था?

श्रीनिवासन की भूमिका पर सवाल

नोएल टाटा ने विशेष रूप से TVS मोटर के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन की भागीदारी पर सवाल उठाए हैं। वेणु श्रीनिवासन 3 सितंबर को हुई ‘नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी’ (नामांकन और पारिश्रमिक समिति) की बैठक और 17 सितंबर को हुई टाटा संस बोर्ड की बैठक में शामिल हुए थे। श्रीनिवासन उस समिति के सदस्य हैं, जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के कामकाज और उनके पारिश्रमिक की समीक्षा करती है।

नोएल टाटा के अनुसार, वेणु श्रीनिवासन ने समिति की चर्चाओं में हिस्सा लिया और ‘आर्टिकल 104B’ के तहत नामित डायरेक्टर के तौर पर अपना वोट दिया। कंपनी इसी वोट के आधार पर यह मान रही है कि दोबारा नियुक्ति का प्रस्ताव पास हो गया है।

नोएल टाटा का तर्क है कि TVS मोटर और ‘हैनो वन’ के बीच हुए इन लेन-देन की वजह से, चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति पर विचार करते समय श्रीनिवासन के सामने ‘हितों का टकराव’ की स्थिति पैदा हो गई थी। नोएल टाटा ने लिखा, “एक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नामित डायरेक्टर के रूप में, उनका कर्तव्य न केवल उस ट्रस्ट के प्रति है, बल्कि उन अज्ञात लाभार्थियों के प्रति भी है जिनके लिए वह ट्रस्ट काम करता है।” उन्होंने आगे कहा कि यहाँ जो मानक होना चाहिए था, वह था “पूरी तरह से और बिना किसी मिलावट के जनहित”।

नोएल टाटा ने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि इन लेन-देन के बारे में कोई जानकारी टाटा संस बोर्ड के सामने रखी गई हो। उन्होंने लिखा कि 17 सितंबर की बैठक में कंपनी अधिनियम की धारा 184 के तहत जो खुलासे दर्ज किए गए थे, उनमें केवल यह बताया गया था कि श्रीनिवासन 10 जून, 2026 से TVS ग्रुप की कंपनियों के डायरेक्टर नहीं रहे हैं; इसमें ‘हैनो वन’ के साथ उनके संबंधों का कोई जिक्र नहीं था। उनके पत्र के अनुसार, टाटा संस के प्रवक्ता ने बताया था कि ‘हैनो वन’ (Hanno One) के गठन के बारे में अप्रैल 2025 में उन कंपनियों को जानकारी दी गई थी, जिनके चेयरमैन चंद्रशेखरन हैं। साथ ही, यह भी कहा गया कि TVS मोटर के साथ हुए लेन-देन के बारे में टाटा संस को जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

नोएल टाटा ने अप्रैल 2025 के मूल डिस्क्लोजर, हितों से जुड़े संबंधित घोषणापत्रों, ‘टाटा कोड ऑफ कंडक्ट’ के तहत चंद्रशेखरन द्वारा दिए गए वार्षिक पुष्टि-पत्रों, हितों के टकराव की समीक्षा के रिकॉर्ड और कंपनी के इस तर्क का आधार मांगा है कि इस लेन-देन के लिए जानकारी देना जरूरी नहीं था।

टाटा संस द्वारा ली गई कानूनी राय

पत्र में उन परिस्थितियों पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिनमें पुनर्नियुक्ति के संबंध में कानूनी राय ली गई थी। नोएल टाटा ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों उदय यू. ललित और बी. एन. श्रीकृष्ण से राय तब मांगी गई, जब प्रस्ताव का परिणाम सार्वजनिक रूप से घोषित किया जा चुका था।

उन्होंने बताया कि श्रीनिवासन उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने जस्टिस ललित से राय मांगी थी। इससे उस वोट की वैधता पर सवाल खड़े होते हैं, जिसमें श्रीनिवासन ने खुद हिस्सा लिया था। नोएल टाटा ने वकीलों को दिए गए निर्देशों और दस्तावेजों, यह राय लेने के लिए अधिकृत करने वाले व्यक्ति के विवरण और इस बात की पुष्टि मांगी है कि क्या वकीलों को TVS मोटर के साथ हुए लेन-देन के बारे में बताया गया था।

आर्टिकल 121B का हवाला देते हुए, उन्होंने बोर्ड से कहा है कि वह कथित तौर पर जानकारी न देने, श्रीनिवासन की भागीदारी, आर्टिकल 118 के तहत चयन समिति के गठन, और टाटा संस की स्थिति तथा प्रस्तावित पुनर्गठन के संबंध में RBI के 11 सितंबर के पत्र पर विचार करे।

पत्र के अंत में संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। इनमें बोर्ड के कागजात, एजेंडा ऑडिट ट्रेल, आंतरिक संचार, किए गए खुलासे, और ‘हैनो वन’ के संबंध में प्रेस के साथ हुआ संवाद शामिल है।

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टाटा ट्रस्ट्स द्वारा टाटा संस के प्रस्तावित पुनर्गठन ने ट्रस्ट्स के अंदर एक नई दरार पैदा कर दी है, जिसमें दो सीनियर ट्रस्टी सवाल उठा रहे हैं कि टाटा संस के रीऑर्गेनाइजेशन का फैसला ट्रस्ट के सभी सदस्यों से सलाह किए बिना क्यों लिया गया। यहां पढ़ें पूरी खबर…