40000 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के पूर्व डायरेक्टर पुनीत नरेंद्र गर्ग और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट का संज्ञान लिया है।
कोर्ट ने पुनीत नरेंद्र गर्ग की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इससे पहले अप्रैल में मेडिकल आधार पर उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। वह 40,000 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं। ED ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। उन्हें ED ने 29 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
समाचार एजेंसी ANI के अनुसार,स्पेशल जज अजय गुप्ता ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की फाइल की गई प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने चार्जशीट पर बहस सुनने के लिए 4 जुलाई को मामला लिस्ट किया है। कोर्ट ने कहा कि डिटेल्ड ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
इससे पहले, उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम बेल मांगी थी। 20 अप्रैल को, कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर पुनीत गर्ग को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम बेल देने से मना कर दिया था।
उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ मेडिकल जांच और इलाज कराने के लिए अंतरिम बेल मांगी थी। गिरफ्तारी से पहले, उनका मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में इलाज हुआ था। यह तर्क दिया गया कि उन्हें इंटेंसिव जांच और कैप्सूल एंडोस्कोपी की सलाह दी गई थी।
अंतरिम बेल याचिका खारिज करते हुए, स्पेशल जज अजय गुप्ता ने ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) में बनाए गए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार किया था।
कोर्ट ने पहले कहा था, “इसलिए, AIIMS के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को देखते हुए, यह साफ है कि इस स्टेज पर एप्लीकेंट को मेडिकल टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसकी जरूरत पड़ी, तो उस मामले में आरोपी को ऊपर बताई गई जेल रेफरल पॉलिसी के अनुसार संबंधित सरकारी हॉस्पिटल ले जाया जाएगा।”
स्पेशल जज अजय गुप्ता ने 20 अप्रैल को ऑर्डर दिया, “ऊपर बताए गए फैक्ट्स और हालात को ध्यान में रखते हुए इस कोर्ट को प्राइवेट हॉस्पिटल में कैप्सूल एंडोस्कोपी टेस्ट करवाने की परमिशन मांगने वाली एप्लीकेंट की ऊपर बताई गई रिक्वेस्ट में कोई दम नहीं दिखता। इसलिए, यह एप्लीकेशन खारिज की जा सकती है।”
CBI की FIR के आधार पर ECIR रजिस्टर करने के बाद, ED ने पुनीत गर्ग को गिरफ्तार किया था। शुरू में ED ने पुनीत नरेंद्र गर्ग को क्राइम की बची हुई कमाई का पता लगाने दूसरे बेनिफिशियरी की पहचान करने और मनी-लॉन्ड्रिंग के पूरे ट्रेल का पता लगाने के लिए जांच के लिए 9 दिनों के लिए रिमांड पर लिया था। ED की पूछताछ के बाद, गर्ग को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया।
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