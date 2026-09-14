यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस लगने की चर्चा काफी समय से होती आई है, लेकिन सरकार ने कभी ऐसी कोई व्यवस्था को लागू नहीं किया था। इस बीच सोमवार को वित्त मंत्रालय की ओर से एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि कोई भी बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर 2000 रुपये तक के UPI ट्रांजैक्शन और RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट पर चार्ज नहीं लगा सकते।

इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, “कोई भी बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर पेमेंट के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का इस्तेमाल करके पेमेंट करने या पाने वाले किसी व्यक्ति पर सीधे या इनडायरेक्टली कोई चार्ज नहीं लगाएगा।” इसमें RuPay डेबिट कार्ड और 2000 रुपये तक के UPI ट्रांजैक्शन का जिक्र किया गया है।

यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगने की अटकलों पर विराम

वित्त मंत्रालय ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में किए गए बदलावों के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसे पिछले महीने ही संसद से पास कराया गया था। सरकार ने ये साफ कहा है कि इन माध्यमों से भुगतान करने या पैसा प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर कोई बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगा सकेगा। सरकार का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि भविष्य में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगने लगेगा।

यूपीआई के दिलचस्प आंकड़े

आंकड़ों के मुताबिक, 2025-26 में सिर्फ 4 प्रतिशत पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI पेमेंट 2000 रुपये से ज्यादा के थे और ये 4 फीसदी ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से UPI पेमेंट का लगभग दो-तिहाई हिस्सा थे। 2025-26 में 314 लाख करोड़ रुपये के 24,000 करोड़ से अधिक UPI ट्रांजैक्शन किए गए थे।

यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज का बनने लगा था माहौल

दरअसल, एक महीने पहले संसद ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी थी जिसके बाद ऐसी चर्चाएं शुरू हुई थीं कि यूपीआई और दूसरे डिजिटल पेमेंट माध्यमों पर शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि, वित्त मंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बिल का मकसद यूपीआई पर कोई टैक्स या ट्रांजैक्शन चार्ज लगाना नहीं है। उन्होंने कहा था कि यूपीआई लॉन्च होने के बाद से उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त रहा है और आगे भी लोग बिना ट्रांजैक्शन चार्ज के इसका इस्तेमाल करते रहेंगे।

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