छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Scheme) में निवेश करने वालों के लिए गुड न्यूज है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026) के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, इस तिमाही के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर लागू ब्याज दरें घोषित कर दी गई हैं।

ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं

केंद्र सरकार ने इस बार भी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में बदलाव नहीं किया है। ऐसे में सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) समेत सभी छोटी बचत योजनाओं पर पहले की तरह ही ब्याज मिलता रहेगा।

1 जुलाई से लागू हुईं ब्याज दरें

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) : सरकार ने जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर 8.20% पर बरकरार रखी है। यह दर अप्रैल-जून तिमाही के बराबर है। इसका मतलब है कि ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) : इसमें निवेश करने वालों को जुलाई-सितंबर तिमाही में भी 7.10% सालाना ब्याज मिलेगा। इस योजना की ब्याज दर में भी सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) : इस योजना में 7.70% ब्याज दर पहले की तरह ही लागू रहेगी। किसान विकास पत्र (KVP) : इस पर निवेशकों को 7.50% सालाना ब्याज मिलता रहेगा। सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) : वरिष्ठ नागरिकों को सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम पर 8.20% ब्याज मिलता रहेगा। मंथली इनकम स्कीम (MIS) : इस योजना पर ग्राहकों को 7.40% सालाना ब्याज मिलता रहेगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट : इस योजना में 4.00% सालाना ब्याज मिल रहा है। 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर निवेशकों को 6.90% ब्याज, 2 साल – 7.00%, 3 साल – 7.10% ब्याज, 5 साल – 7.50% सालाना ब्याज मिलता रहेगा। 5 साल की रिकरिंग डिपॉजिट : 6.70% सालाना ब्याज मिलेगा।

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