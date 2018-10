दिवाली का त्योहार जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे कार कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए स्पेशल दिवाली ऑफर के जरिए वाहनों की खरीद पर भारी छूट दे रही हैं। जापानी मोटर कंपनी निसान मोटर की सहायक निसान मोटर इंडिया इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। कंपनी ग्राहकों को आकर्षक ऑफर के साथ एक्सचेंज बेनिफिट और अन्य स्पेशल बेनिफिट ऑफर कर रही है। इस दिवाली निसान की डस्टन पर भी स्पेशल ऑफर दिए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अगर आप इस महीने निसान या डस्टन गाड़ी खरीदते हैं तो तीन ग्राम का सोने का सिक्का मिलेगा। माइक्रा या सन्नी खरीदते हैं तो छह ग्राम का गोल्ड सिक्का मिलेगा। इसके अलावा निशान ब्रांड की किसी भी कार की खरीद पर 2 ग्राम का सिक्का उपहार स्वरूप दिया जाएगा।

दिवाली स्पेशल ऑफर पर निशान मोटर इंडिया के डायरेक्टर सेल्स एंड कमर्शियल हरदीप सिंह बरार ने बताया कि इस त्योहार हमने निशान और डस्टन दोनों के लिए स्पेशन ऑफर रखे हैं। इसके अतिरिक्त ग्राहकों के बीच गाड़ियों की खरीद बढ़ाने के लिए निशान ने सोने के सिक्के देगी। निसान मॉडल की कारों की खरीद पर एक रुपए का बीमा होगा और 40 हजार रुपए तक का एक्सचेंज बोनस दिया जाएगा। इस दिवाली डस्टन की खरीद पर 52,000 रुपए के लाभ की पेशकश की गई है। वहीं डस्टन GO, GO+ और रेडी GO की खरीद पर 15,000 रुपए तक के एक्सचेंज बोनस की पेशकश की गई है। हरदीप सिंह बरार के मुताबिक उनके इस ऑफर से ग्राहकों का आकर्षक रिस्पॉन्स मिल रहा है। कंपनी ने हाल के दिनों में नई डस्टन GO और GO+ लॉन्च की है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

निसान माइक्रा एक्टिव और माइक्रा पर ऑफर

इस महीने कंपनी निसान माइक्रा और निसान माइक्रा एक्टिव की खरीद पर स्पेशल ऑफर दे रही है। खास बात यह है कि ग्राहकों को 39.5 हजार रुपए तक नगद कैशबैक भी दिया जा रहा है और 34,500 का बाद में दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो तीन ग्राम गोल्ड और सात हजार रुपए तक के अन्य लाभ मिलेंगे।

निसान सन्नी

कंपनी को इस महीने 54 हजार रुपए तक नकद डिस्काउंट दे रही है। तीन ग्राम गोल्ड के आश्वासन के अलावा सरकारी कर्मचारी को 12 हजार रुपए तक का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप डॉक्टर या शिक्षक हैं तो यह लाभ तीस हजार तक पहुंच जाएगा।

निसान टेरेनो

निसान टेरेनो के खरीदारों को स्पेशल फेस्टिवल के तहत 1,08,000 तक का नगद लाभ मिलेगा। इसके अलावा 30 हजार रुपए का कैश डिस्काउंट मिलेगा। छह ग्राम गोल्ड का सिक्का देने का भी कंपनी ने भरोसा दिलाया है।

