अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में साल दर साल (YoY) 92.38% की तेजी दर्ज की, जो वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में दर्ज किए गए 3,483 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,698 करोड़ रुपये हो गया।

परिचालन से प्राप्त राजस्व 23,731 करोड़ रुपये रहा, जो कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में दर्ज किए गए 16,413 करोड़ रुपये से सालाना आधार पर 44.59% अधिक है।

तिमाही आधार पर, कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में दर्ज किए गए 5,710 करोड़ रुपये के समेकित शुद्ध लाभ में तिमाही दर तिमाही (QoQ) 17.30% की वृद्धि दर्ज की। राजस्व में भी 13.23% की वृद्धि हुई और यह 20,959 करोड़ रुपये रहा।

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