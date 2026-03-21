कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS-95) के तहत काफी समय से मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग हो रही है। यह मांग एक बार फिर संसद में उठी और सरकार ने अब इस पर अपनी स्थिति साफ कर दी है।

लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने पेंशन रिविजन से लेकर ज्यादा सैलरी बेनिफिट्स और पेंशनर्स के लिए टाइमलाइन तक कई चिंताओं पर बात की।

लोकसभा में क्या पूछा गया?

MP एन के प्रेमचंद्रन ने पांच खास सवाल उठाए, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या सरकार की EPF पेंशन को रिविजन करने के लिए हाई एम्पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की कोई योजना है और क्या इन सिफारिशों की स्टडी की गई है।

मेंबर ने यह भी जानना चाहा कि ज्यादा सैलरी पर मिनिमम पेंशन क्या होगी और क्या कम मिनिमम पेंशन और संभावित बढ़ोतरी पर कोई स्टडी की गई है। उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि क्या पेंशनर्स को ज्यादा पेंशन के लिए बकाया जमा करने के लिए और समय मिलेगा।

पेंशन रिविजन पर सरकार का जवाब

श्रम एवं रोजगार मंत्री ने मिनिमम पेंशन को रिविजन करने या कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए तुरंत कोई कदम उठाने का संकेत नहीं दिया। इसके बजाय, सरकार ने बताया कि मौजूदा सिस्टम कैसे काम करता है और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया।

मंत्री ने कहा कि EPS-95 एक “डिफाइंड कंट्रीब्यूशन–डिफाइंड बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम” है, जहां पेंशन फंड एम्प्लॉयर के सैलरी के 8.33% कंट्रीब्यूशन और केंद्र सरकार के 1.16% कंट्रीब्यूशन (15,000 रुपये प्रति महीने तक की सैलरी पर) से बनाया जाता है…”

सरकार ने कहा, “स्कीम के तहत सभी बेनिफिट्स इसी जमा रकम से दिए जाते हैं” और इस बात पर जोर दिया कि फंड को लंबे समय तक चलने लायक बनाने के लिए हर वर्ष जांचा जाता है।

मिनिमम पेंशन

कम पेंशन के मुद्दे पर सरकार ने कहा कि वह पहले से ही EPS-95 के तहत हर महीने 1,000 रुपये की मिनिमम पेंशन दे रही है। मंत्री ने कहा कि यह मदद बजट से मिलती है और यह “हर साल EPS में सरकार के 1.16% कंट्रीब्यूशन के अलावा” है।

इस न्यूनतम राशि को बढ़ाने के किसी प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं था, जो बार-बार मांग किए जाने के बावजूद वर्षों से अपरिवर्तित बनी हुई है।

क्यों उठती रहती है यह मांग?

मिनिमम EPS पेंशन बढ़ाने की मांग (अक्सर 7500 रुपये या उससे ज्यादा) एक लंबे समय से चली आ रही समस्या रही है। पेंशनर्स एसोसिएशन ने लगातार तर्क दिया है कि बढ़ते रहने के खर्च को देखते हुए 1000 रुपये काफी नहीं है।

यह बहस हाल के सालों में और तेज हो गई है, खासकर कोर्ट के फैसलों और ज्यादा सैलरी पर पेंशन को लेकर चर्चा के बाद। हालांकि, सरकार का कहना है कि किसी भी बढ़ोतरी को पेंशन फंड की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी और भविष्य की देनदारियों के साथ बैलेंस किया जाना चाहिए।

ज्यादा पेंशन पर अपडेट (सुप्रीम कोर्ट का आदेश)

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले के बाद ज्यादा सैलरी पर पेंशन पर एक डिटेल्ड अपडेट भी शेयर किया।

31 जनवरी 2025 तक जॉइंट ऑप्शन के लिए लगभग 15.24 लाख एप्लीकेशन जमा किए गए थे। 9 मार्च, 2026 तक 99.2% से ज़्यादा एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुके हैं।

जवाब में कहा गया, “एलिजिबल एप्लीकेंट्स को डिमांड लेटर जारी कर दिए गए हैं।” पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPOs) पहले ही जारी किए जा चुके हैं। रिटायर हुए लोग जिन्होंने जरूरी रकम जमा कर दी है और Form 10D जमा कर दिया है।

जो लोग अभी भी सर्विस में हैं, उनके लिए PPO रिटायरमेंट के बाद (58 साल की उम्र में) क्लेम फाइल होने के बाद जारी किए जाएंगे।

ड्यूज जमा करने की टाइमलाइन

क्या पेंशनर्स को ज़्यादा पेंशन के लिए पेमेंट करने के लिए और समय मिलेगा, इस पर सरकार ने नियम साफ किया: “पेंशनर्स डिमांड लेटर जारी होने के महीने से तीन कैलेंडर महीनों के अंदर ड्यूज़ जमा कर सकते हैं।” इस स्टैंडर्ड विंडो के बाद किसी एक्सटेंशन की घोषणा नहीं की गई।

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नए इनकम-टैक्स नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने जा रहे हैं, जो मौजूदा इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेंगे। ड्राफ्ट इनकम-टैक्स रूल्स, 2026 का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाना है। इसमें टैक्सेबल सैलरी, पर्क्स और एम्प्लॉयर बेनिफिट्स को कैलकुलेट करने के स्पष्ट नियम दिए गए हैं, जिससे टैक्सपेयर्स और अधिकारियों दोनों को सुविधा मिलेगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…