भारतीय रेलवे ने देश की 49वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शेड्यूल बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च, 2024 को हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई यह वंदे भारत ट्रेन वाराणसी और रांची के बीच चलती है। इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन का रखरखाव और संचालन साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन कर रहा है। इसका कमर्शियल रन 18 मार्च, 2024 को शुरू हुआ था।

वाराणसी से रांची वंदे भारत एक्सप्रेस की दूरी, यात्रा का समय

ट्रेन नंबर 20888/20887 वाराणसी-रांची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार को छोड़कर हर दिन चलती है। यह 07:50 बजे 536 किमी की दूरी तय करती है।

वाराणसी-रांची वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज

वाराणसी और रांची के बीच अपनी यात्रा के दौरान ट्रेन नंबर 20888/20887 वंदे भारत एक्सप्रेस आठ रेलवे स्टेशनों पर रुकती है। ये स्टेशन दीन दयाल उपाध्याय, सासाराम, गया, कोडरमा, हजारीबाग रोड, पारसनाथ, बोकारो स्टील सिटी और मुरी हैं।

नेशनल ट्रांसपोर्टर के अनुसार, ट्रेन नंबर 20888 वाराणसी-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस 68.83 किमी प्रति घंटे की औसत स्पीड से चलती है। ट्रेन नंबर 20887 रांची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 68.48 किमी प्रति घंटे की औसत स्पीड से चलती है।

वाराणसी-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का टाइमिंग

नॉर्दर्न रेलवे ने वाराणसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नंबर 20888 की टाइमिंग बदल दी है। नया टाइमटेबल 2 सितंबर, 2026 से लागू होगा। अभी, ट्रेन वाराणसी से 16:05 बजे निकलती है। 2 सितंबर से ट्रेन वाराणसी से 15:55 बजे चलेगी। वाराणसी के बाद शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा।

वाराणसी-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की ​​टिकट प्राइस

वाराणसी-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस में दो सीटिंग ऑप्शन (AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव चेयर कार) हैं। वाराणसी और रांची के बीच AC चेयर कार में यात्रा करने का टिकट का दाम 1,470 रुपये है। एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए यह 2,695 रुपये तक आता है।

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भारतीय रेलवे ने देश की 74वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद 11 अगस्त 2025 से शुरू हुई इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है।

नए रूट के तहत ट्रेन अब किन स्टेशनों पर रुकेगी, उसका शेड्यूल क्या होगा और टिकट के लिए यात्रियों को कितना खर्च करना होगा, आइए जानते हैं पूरी डिटेल…