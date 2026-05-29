New Tax Regime: जब से वित्तीय वर्ष 2020-21 में नई टैक्स व्यवस्था शुरू हुई है, तब से सैलरीड टैक्सपेयर की एक आम शिकायत रही है कि उनके पास पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत मिलने वाली कई कटौतियों और छूटों का फायदा उठाने के लिए बहुत कम विकल्प बचे हैं।

लेकिन सरकार का मकसद भी यही था कि आपको ऐसी व्यवस्था चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जो कम जटिल हो और पुरानी टैक्स व्यवस्था की तुलना में ज्यादा टैक्स स्लैब और कम टैक्स दरों के जरिए कटौतियों के फायदों की भरपाई कर सके।

पुरानी व्यवस्था के तहत मिलने वाली और नई व्यवस्था में न मिलने वाली कुछ लोकप्रिय कटौतियों और छूटों में सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, सेक्शन 24(b), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA), प्रोफेशनल टैक्स पर कटौती, सेक्शन 80TTA/80TTB और कई अन्य अलाउंस शामिल हैं।

बजट 2025 में, केंद्र सरकार ने टैक्स देने वालों को एक बहुत जरूरी राहत दी, जिसके तहत 12.75 लाख रुपये तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया गया; इससे मध्यम वर्ग के टैक्स देने वालों के लिए टैक्स में काफी बचत हुई।

इसके अलावा, एक वेतनभोगी टैक्स देने वाले के तौर पर आप नई टैक्स व्यवस्था के तहत और भी ज़्यादा फायदे उठा सकते हैं और टैक्स में होने वाली बचत को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी रणनीति को ‘ज़्यादा निवेश वाली कटौतियों’ से हटाकर ‘स्मार्ट सैलरी स्ट्रक्चरिंग’ और ‘सीमित अनुमत कटौतियों का इस्तेमाल’ करने की ओर मोड़ना होगा।

क्योंकि नई व्यवस्था में ज़्यादातर पारंपरिक कटौतियों और छूटों की अनुमति नहीं है, इसलिए आप इन खास और बहुत असरदार तरीकों पर ध्यान दे सकते हैं।

नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स बचत को ज्यादा से ज्यादा करने की रणनीतियां

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, BDO India में ग्लोबल मोबिलिटी सर्विसेज, टैक्स और रेगुलेटरी एडवाइजरी की पार्टनर, दीपाश्री शेट्टी ने ये 5 तरीके सुझाए हैं, जिनके जरिए टैक्स देने वाले FY 2025-26 (AY 2026-27) के लिए नई टैक्स व्यवस्था के तहत अपनी टैक्स बचत को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं।

– अगर एम्प्लॉयर सैलरी स्ट्रक्चर के हिस्से के तौर पर मील वाउचर देता है, तो उन्हें चुनें।

– टैक्स का बोझ और कम करने में मदद के लिए एम्प्लॉयर के योगदान के साथ-साथ NPS में स्ट्रक्चरल निवेश पर भी विचार करें।

– टैक्स रिजीम चुनने से पहले (पुराने और नए) दोनों टैक्स रिजीम के तहत अपनी टैक्स देनदारी की तुलना करें।

– टैक्स साल की शुरुआत में या नई नौकरी जॉइन करते समय, एम्प्लॉयर को अपने चुने हुए टैक्स रिजीम के बारे में जानकारी दें।

– ITR फाइल करने से पहले सबसे अच्छे टैक्स नतीजों के लिए दोनों टैक्स रिजीम के तहत अपनी टैक्स देनदारी की दोबारा गणना करें।

नए टैक्स रिजीम के तहत मिलने वाले फायदे

सैलरीड कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा, NPS में नियोक्ता के योगदान पर सेक्शन 80CCD(2) के तहत छूट, फैमिली पेंशन पर सेक्शन 57(iia) के तहत डिडक्शन, लीव एनकैशमेंट पर टैक्स राहत और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष भत्तों का लाभ जारी रहता है।

हाउसिंग लोन के ब्याज पर सेक्शन 24(b) के तहत निर्धारित छूट भी उपलब्ध है। वहीं, ग्रेच्युटी पर 20 लाख रुपये तक, VRS मुआवज़े पर 5 लाख रुपये तक और एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये तक मिलने वाले उपहार भी तय शर्तों के तहत टैक्स-फ्री रहते हैं। साथ ही, कुछ उद्योगों में नए कर्मचारियों की भर्ती पर सेक्शन 80JJAA के तहत डिडक्शन का लाभ भी मिलता है।

यह भी पढ़ें: ITR भरते समय सीनियर सिटिजन्स भूलकर भी न छिपाएं ये 10 इनकम सोर्स

ITR फाइल करते समय कई सीनियर सिटिजन यह सोचकर कुछ इनकम सोर्स छिपा देते हैं कि उस पर पहले ही TDS कट चुका है या कुल टैक्स देनदारी शून्य है। लेकिन यही गलती बाद में इनकम टैक्स विभाग के नोटिस की वजह बन सकती है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[ डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से है और इसे पेशेवर कर सलाह नहीं माना जाना चाहिए। टैक्स कानूनों और नियमों में सरकार द्वारा अक्सर बदलाव किए जाते हैं। पाठकों को कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले, आधिकारिक आयकर विभाग की अधिसूचनाओं से विवरण की पुष्टि करनी चाहिए या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श करना चाहिए। ]