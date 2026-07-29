Veraval Prayagraj Special Train: गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। पश्चिमी रेलवे ने यात्रा की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए वेरावल और प्रयागराज के बीच एक नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है।

यह स्पेशल ट्रेन सीमित समय के लिए दोनों शहरों को जोड़ेगी और इन क्षेत्रों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अतिरिक्त रेल सेवा प्रदान करेगी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब रेलवे यात्रियों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए लगातार स्पेशल सेवाएं शुरू कर रहा है।

इस नई सेवा से काम और अन्य उद्देश्यों से यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ होने की संभावना है, साथ ही इस रूट पर पड़ने वाले कई शहरों के बीच कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।

वेरावल और प्रयागराज स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल, टाइमिंग

वेरावल और प्रयागराज के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन (ट्रेन नंबर 04174) 7 अगस्त से 25 सितंबर, 2026 तक हर शुक्रवार को चलेगी। यह ट्रेन रात 10:00 बजे वेरावल से रवाना होगी और रविवार सुबह 5:50 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।

इसी तरह, वापसी की दिशा में प्रयागराज से वेरावल जाने वाली ट्रेन (ट्रेन नंबर 04173) 6 अगस्त से 24 सितंबर तक हर गुरुवार को चलेगी। यह सुबह 10:10 बजे प्रयागराज से रवाना होगी और अगले दिन शाम 6:15 बजे वेरावल पहुंचेगी।

ट्रेन का रूट और मुख्य स्टॉप

यह स्पेशल ट्रेन गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों को जोड़ेगी। यह जूनागढ़, नवागढ़, राजकोट, वांकानेर, थान, सुरेंद्रनगर, विरामगाम, मेहसाणा, पालनपुर और आबू रोड पर रुकेगी।

रूट में आगे बढ़ते हुए, प्रयागराज पहुंचने से पहले यह ट्रेन सुमेरपुर जवाई बांध, फालना, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह आगरा, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी और फतेहपुर में रुकेगी।

कोच

वेरावल और प्रयागराज स्पेशल ट्रेन में थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल क्लास के कोच होंगे, जिससे यात्रियों को यात्रा के अलग-अलग विकल्प मिलेंगे।

वेरावल और प्रयागराज स्पेशल ट्रेन की बुकिंग

वेरावल और प्रयागराज स्पेशल ट्रेन की बुकिंग 30 जुलाई, 2026 से सभी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटरों और IRCTC वेबसाइट के जरिए शुरू होगी।

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उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कासगंज और लखनऊ के ऐशबाग के बीच अब रोजाना नई एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा मिल गई है। 26 जुलाई 2026 को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

इसके शुरू होने से दोनों शहरों के बीच सफर पहले के मुकाबले अधिक आसान और सुविधाजनक होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं रूट, स्टॉपेज और बाकी डिटेल…