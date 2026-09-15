दिल्ली और मध्य प्रदेश के बीच ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली सराय रोहिल्ला और अशोकनगर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में एक-एक फेरा लगाएगी और यात्रियों को सफर के लिए एक अतिरिक्त रेल विकल्प देगी।

यह स्पेशल ट्रेन फरीदाबाद, कोसी कलां और मथुरा जंक्शन समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इससे दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले लोगों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी और अधिक सुविधाजनक सफर का लाभ मिलेगा।

दिल्ली सराय रोहिल्ला-अशोकनगर स्पेशल ट्रेन शेड्यूल

दिल्ली सराय रोहिल्ला-अशोकनगर स्पेशल (ट्रेन नंबर 04004) 17 सितंबर, 2026 (गुरुवार) को चलेगी। यह दिल्ली सराय रोहिल्ला से दोपहर 12:15 बजे चलेगी और 18 सितंबर को सुबह 3:00 बजे अशोकनगर पहुंचेगी।

वापसी सर्विस अशोकनगर–दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल (ट्रेन नंबर 04003) 21 सितंबर, 2026 (सोमवार) को चलेगी। यह अशोकनगर से शाम 5:00 बजे चलेगी और 22 सितंबर को सुबह 8:45 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी।

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दिल्ली अशोकनगर स्पेशल: रूट और मुख्य स्टॉप

यह स्पेशल ट्रेन कोटा डिवीजन के गंगापुर सिटी और सोगरिया होते हुए चलेगी। दूसरे मुख्य स्टॉपेज में फरीदाबाद, कोसी कलां, मथुरा जंक्शन और गुना शामिल हैं।

दिल्ली से अशोकनगर की यात्रा में ट्रेन शाम 6:35 बजे गंगापुर सिटी और रात 9:20 बजे सोगरिया पहुंचेगी, और अगले दिन सुबह 3:00 बजे अशोकनगर पहुंचेगी।

वापसी में यह 22 सितंबर को रात 9:40 बजे सोगरिया और सुबह 12:15 बजे गंगापुर सिटी पहुंचेगी, और फिर सुबह 8:45 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी।

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स्पेशल ट्रेन हर तरफ एक ट्रिप के लिए चलेगी

दिल्ली सराय रोहिल्ला-अशोकनगर स्पेशल हर तरफ एक ट्रिप चलेगी। यह सर्विस दिल्ली और मध्य प्रदेश के बीच एक और रेल कनेक्शन देगी, साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश के जरूरी स्टेशनों को भी कवर करेगी।

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पर्युषण और दीपावली के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने दो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है। ये ट्रेनें विशेष किराये पर बांद्रा टर्मिनस-भावनगर टर्मिनस और दादर-हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेंगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…