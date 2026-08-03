Share Market New Rules : शेयर मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने आज से निवेशकों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। नए नियम के तहत डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के समय में बदलाव किया गया है। अब निवेशकों को स्टॉक मार्केट के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के समय में बदलाव देखने को मिलेगा।

क्या होगी नई टाइमिंग?

F&O स्टॉक्स में नए शेड्यूल के तहत रेगुलर ट्रेडिंग दोपहर 3:15 बजे तक जारी रहेगी, जिसके बाद 3:20 बजे तक एक ट्रांजिशन पीरियड होगा। इसके बाद दोपहर 3:20 बजे क्लोजिंग ऑक्शन सेशन शुरू होगा, जिसमें पहला ऑर्डर एंट्री फेज होगा।

इसके बाद 3:25-3:30 बजे तक दूसरा ऑर्डर एंट्री फेज होगा, जिसके दौरान निवेशक को मार्केट ऑर्डर में बदलाव करने की इजाजत नहीं होगी। ऑक्शन इस फेज के आखिरी दो मिनटों में खत्म हो जाएगा।

ऑर्डर मैचिंग का काम दोपहर 3:30-3:35 बजे के बीच होगा, जिसके बाद ऑक्शन की कीमत तय की जाएगी। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन से तय हुई कीमत ही सभी F&O स्टॉक्स के लिए आधिकारिक क्लोजिंग प्राइस मानी जाएगी।

मार्केट रेगुलेटर ने साफ किया है कि नॉन-F&O इक्विटी कैश स्टॉक्स के लिए ट्रेडिंग के समय में कोई बदलाव नहीं होगा और मार्केट दोपहर 3:30 बजे ही बंद होगा।

मार्केट रेगुलेटर ने इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में ट्रेडिंग का समय भी 10 मिनट बढ़ा दिया है। F&O सेगमेंट में ट्रेडिंग अब दोपहर 3:40 बजे तक चलेगी।

क्यों लागू हुआ नया सिस्टम?

नए सिस्टम का उद्देश्य कीमतों का सही पता लगाने की प्रोसेस को अधिक मजबूत करना है, मार्केट के काम करने के तरीके को बेहतर बनाना और भारत के शेयर मार्केट स्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बनाना है।

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अगर आपने शेयर बाजार की खबरें पढ़ी हों, तो अक्सर सुना होगा कि “आज FII ने भारी बिकवाली की, इसलिए बाजार गिर गया” या “FPI की खरीदारी से सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी लौटी”।

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर FII और FPI कौन होते हैं? क्या दोनों अलग-अलग हैं या एक ही? और इनके निवेश का भारतीय शेयर बाजार पर इतना बड़ा असर क्यों पड़ता है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं…