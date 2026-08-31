New Rules From September 1: आज 31 अगस्त है और कल से सितंबर महीने की शुरुआत होने जा रही है। हर नए महीने की तरह इस बार भी 1 सितंबर से आपकी जेब पर असर डालने वाले कई अहम नियम बदलने वाले हैं।

इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत, बोर्डिंग पास, दूध के दाम और कुछ अन्य वित्तीय बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं 1 सितंबर से लागू होने वाले इन बड़े बदलावों की पूरी जानकारी…

एलपीजी ईकेवाईसी

अगर आप एलपीजी उपभोक्ता है तो आपको 31 अगस्त तक आधार आधारित ई-केवाईसी करना जरूरी है। इसकी समय सीमा महीने के अंत तक (31 अगस्त तक) बढ़ाई गई है।

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पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कीमतों पर नजर

समय-समय पर तेल कंपनियां घरेलू LPG की कीमतों की समीक्षा करती हैं और महीने की शुरुआत में नई कीमतों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में अगर कंपनियां इसकी कीमतों में बदलाव करती है तो कल यह बदलाव देखने को मिल सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न डेडलाइन

जिन करदाताओं की कारोबार या प्रोफेशन से आय है और जिनके खातों को ऑडिट करना जरूरी नहीं है, उनके लिए Assessment Year 2026-27 का आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 है।

इस शहर में कल से महंगा होगा दूध

1 सितंबर से मुंबई में डेयरी फार्म से सप्लाई होने वाला भैंस का ताजा दूध महंगा हो जाएगा। मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने दूध की थोक कीमत में 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसके बाद थोक कीमत 93 रुपये से बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। नई कीमत 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी। बढ़ोतरी थोक कीमत में हुई है।

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स्टांप जरूरी नहीं

भारत से अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कल यानी 1 सितंबर से एक बड़ा बदलाव होगा। इमिग्रेशन काउंटर पर अब बोर्डिंग पास पर स्टांप लगवाने की जरूरत नहीं होगी। यात्री अपने मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास दिखा सकेंगे।

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भारतीय और विदेशी फर्मों ने इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर वाली पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट की सप्लाई के लिए बोली लगाई है। इसे देश में कम मूल्यवर्ग के प्लास्टिक नोटों की शुरुआत की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…