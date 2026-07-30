पश्चिम मध्य रेलवे ने 1 अगस्त से नए टोकन नियम लागू करके तत्काल टिकट बुकिंग प्रोसेस में बदलाव करने जा रहा है। इन बदलावों का उद्देश्य बुकिंग प्रोसेस को आसान बनाना, रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ कम करना और यात्रियों की सुविधा बढ़ाना है।

कोटा डिवीजन के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर सौरभ जैन के मुताबिक, यात्रियों के लिए प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए टोकन बांटने का समय तत्काल बुकिंग शुरू होने के साथ जोड़ दिया गया है।

रिजर्वेशन काउंटर पर इंतजार कम करने के लिए नए तत्काल टोकन टाइमिंग

उन्होंने कहा कि बदले हुए समय के तहत, AC क्लास के लिए टोकन सुबह 8:30 बजे से 9:00 बजे तक बांटे जाएंगे, जबकि नॉन-AC क्लास के लिए टोकन सुबह 9:00 AM से 9:30 AM तक दिए जाएंगे।

अभी, AC कोच में तत्काल टिकट बुक करने वाले पैसेंजर को सुबह 9:00 बजे से 9:25 बजे के बीच टोकन मिलते हैं, जबकि स्लीपर (नॉन-AC) क्लास के टिकट बुक करने वालों को सुबह 9:30 बजे से 9:55 बजे के बीच टोकन मिलते हैं।

रेलवे अधिकारी ने आगे कहा कि हर रिजर्वेशन काउंटर AC क्लास के लिए 10 टोकन और नॉन-AC क्लास के लिए 15 टोकन देगा।

उन्होंने कहा, “लोकल जरूरतों और पैसेंजर की भीड़ के हिसाब से टोकन की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। सभी टोकन होल्डर्स की बुकिंग पूरी होने के बाद, बची हुई तत्काल सीटें दूसरे पैसेंजर्स को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दी जाएंगी।”

तत्काल टोकन बांटने के लिए नई प्रायोरिटी कैटेगरी शुरू की

अधिकारी ने कहा कि जोनल रेलवे ने तत्काल टोकन बांटने के लिए दो प्रायोरिटी कैटेगरी शुरू की हैं:

कैटेगरी A के तहत, अपने या अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट बुक करने वाले पैसेंजर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी।

कैटेगरी B में बाकी सभी पैसेंजर्स शामिल हैं, जिन्हें कैटेगरी A की सभी बुकिंग पूरी होने के बाद ही सर्विस दी जाएगी। कैटेगरी B के तहत अप्लाई करने वाले पैसेंजर को आधार कार्ड या रेलवे द्वारा एक्सेप्ट किया गया कोई दूसरा वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड साथ रखना होगा।

जो लोग खुद या परिवार के किसी सदस्य के लिए कैटेगरी A के तहत अप्लाई करते हैं, उन्हें अपना वैलिड फोटो ID और परिवार के सदस्य का वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट साथ रखना होगा जो रिश्ते को साबित करे।

अधिकारी ने यह भी कहा कि जारी किया गया टोकन पूरी तरह से नॉन-ट्रांसफरेबल होगा, और टिकट सिर्फ उसी व्यक्ति को जारी किया जाएगा जिसके नाम पर टोकन जारी किया गया है। उन्होंने पैसेंजर को यह भी सलाह दी कि वे तय समय पर रिजर्वेशन सेंटर पहुंचें और तत्काल रिजर्वेशन प्रोसेस को आसानी से पूरा करने के लिए एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड साथ रखें।

भारतीय रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग टाइमिंग

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, तत्काल टिकट बुकिंग विंडो AC क्लास के लिए सुबह 10:00 बजे और नॉन-AC क्लास के लिए सुबह 11:00 बजे खुलती है, जो ट्रेन की यात्रा की तारीख से एक दिन पहले होती है।

PRS काउंटर के अलावा, तत्काल स्कीम के तहत टिकट इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCT) की वेबसाइट/इसके ऐप से भी सिर्फ आधार ऑथेंटिकेटेड यूजर ही बुक कर सकते हैं।

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