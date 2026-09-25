भारत विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपने निवेश समझौतों के नियमों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने नए मॉडल बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी (BIT) की समीक्षा पूरी कर इसे कैबिनेट सचिवालय के पास भेज दिया है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अब कनाडा समेत 4-5 देशों के साथ नए फ्रेमवर्क के तहत निवेश समझौतों को जल्द अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।
अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हम जल्द ही 4-5 बीआईटी को अंतिम रूप दे देंगे, हमने इनकी प्रक्रिया तेज कर दी है। ये नए मॉडल फ्रेमवर्क के अनुसार होंगे, जिसे मंजूरी का इंतजार है।”
पिछले महीने के आखिर में कनाडा-भारत के वित्त मंत्रियों के बीच पहली इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बातचीत के बाद जारी एक बयान में कहा गया था कि “भारत ने बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर बातचीत जल्द से जल्द शुरू करने की अपनी इच्छा जताई है।”
2025-26 के केंद्रीय बजट में 2016 के मॉडल बीआईटी की समीक्षा करने की घोषणा की गई थी ताकि इसे निवेशकों के लिए और बेहतर बनाया जा सके और लगातार विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सके।
हालांकि, ऊपर बताए गए अधिकारी ने कहा कि इस मॉडल के आधार पर 20-25 बीआईटी पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन हाल के वर्षों में (जब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और अन्य देशों के साथ समझौते किए गए) हम इससे काफी दूर चले गए हैं।
सूत्र ने आगे कहा, “नया मॉडल बीआईटी उन समझौतों को भी शामिल करेगा जिनमें हम 2016 के मॉडल से काफी दूर चले गए थे।”
हालांकि आलोचकों ने मांग की है कि पांच साल की ‘लोकल रेमेडी’ (स्थानीय स्तर पर समाधान की कोशिश) की अवधि को घटाकर एक साल कर दिया जाए या पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है और उसका कहना है कि स्थानीय न्यायपालिका को नजरअंदाज न करना महत्वपूर्ण है।
अधिकारी ने कहा, “हो सकता है कि लोगों ने समय-समय पर भारत की न्यायपालिका के बारे में शिकायतें की हों। लेकिन यह समय की कसौटी पर खरी उतरी है।” उन्होंने यह भी कहा कि “कुछ ‘रेड लाइन्स’ (अहम सीमाएं) पार नहीं की जाएंगी।”
गौरतलब है कि सरकार ने उस समय-सीमा को कम करने की इच्छा दिखाई है जिसके दौरान अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) की मांग करने से पहले स्थानीय स्तर पर समाधान की कोशिश की जानी चाहिए।
उदाहरण के लिए, 2024 में UAE के साथ साइन किए गए BIT में यह जरूरी किया गया कि स्थानीय कानूनी तरीकों का इस्तेमाल तीन साल तक किया जाए; यह 2016 के मॉडल बीआईटी में तय पांच साल की अवधि से कम है।
बीआईटी दो देशों के बीच एक समझौता होता है जो एक देश की कंपनियों द्वारा दूसरे देश में किए जाने वाले प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के नियमों को तय करता है। इस तरह, ये विदेशी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा करने और उनमें स्पष्टता लाने में मदद करते हैं।
यह ऐसे समय में खास तौर पर फायदेमंद होगा जब भारत ग्लोबल स्तर पर संरचनात्मक बदलावों के कारण विदेश से पैसा लाने में संघर्ष कर रहा है: 2026 के पहले छह महीनों में नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) का इनफ्लो 12 बिलियन डॉलर रहा है। हालांकि यह 2025 में 3.1 बिलियन डॉलर और 2024 में 2.9 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, लेकिन यह 2022 में 35 बिलियन डॉलर और 2020 में 53 बिलियन डॉलर से काफी कम है।
मॉडल बीआईटी एक स्टैंडर्ड टेम्प्लेट बनाता है जिसका पालन तब किया जा सकता है जब दूसरे देशों के साथ ऐसे समझौते किए जा रहे हों। मॉडल टेक्स्ट का इस्तेमाल एक गाइड के तौर पर किया जाता है और दो देशों के बीच अंतिम समझौता बातचीत पर निर्भर करता है। अभी, भारत सरकार दिसंबर 2015 में मंज़ूर और जनवरी 2016 में अपनाए गए बीआईटी मॉडल का पालन करती है।
हालांकि, उस मॉडल की कई तरफ से आलोचना हुई है, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें यह ज़रूरी किया गया था कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) की मांग करने से पहले विवादों को सुलझाने के लिए पाँच साल तक घरेलू कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। यह क्लॉज़, जो 2016 के मॉडल BIT से पहले मौजूद नहीं था, विदेशी निवेशकों के लिए एक बाधा के तौर पर देखा जाता है।
यह भी पढ़ें: Tata Sons की सत्ता की लड़ाई में Tata Trusts की वोटिंग पावर इतनी अहम क्यों? | Explained
टाटा संस के कंट्रोल और मैनेजमेंट को लेकर बढ़ती लड़ाई के बीच, 2021 में टाटा-साइरस मिस्त्री विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर से अहम हो गया है। टाटा ट्रस्ट्स की ओर से नियुक्त सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रविवार को इस फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि कोर्ट ने टाटा संस के साथ संबंधों में “साफ तौर पर टाटा ट्रस्ट्स को प्राथमिकता दी है”। यहां पढ़ें पूरी खबर…