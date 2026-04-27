केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में कई बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य कम्प्लायंस को बेहतर बनाना और फाइलिंग को आसान बनाना है। फॉर्म में अब F&O ट्रेडिंग, राजनीतिक डोनेशन के लिए एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर की जरूरतें हैं और संभावित टैक्सपेयर्स को अपने निवेश का खुलासा करना होगा।

नए पेश किए गए आईटीआर फॉर्म में मुख्य बदलावों में से एक आईटीआर-1 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें अब दो हाउस प्रॉपर्टीज शामिल हैं, जिससे कई सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी, जिन्हें नहीं तो ज्यादा मुश्किल फ़ॉर्म भरने पड़ते।

अब तक दो हाउस प्रॉपर्टीज वाले टैक्सपेयर्स को ज्यादा डिटेल्ड आईटीआर-2 फाइल करना पड़ता था। नए आईटीआर-1 में शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी में रिपोर्टिंग की जरूरतों को भी बढ़ाया गया है, जिसमें को-ओनरशिप का परसेंटेज और किराए पर दी गई प्रॉपर्टी के मामले में किराएदारों की जानकारी शामिल है।

आसान प्रोसेस

नए आईटीआर फॉर्म में सेकेंडरी एड्रेस डिटेल्स के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेड्यूल में एक्स्ट्रा सेक्शन हैं। कैपिटल गेन के शेड्यूल को आसान बनाया गया है ताकि वह संबंधित असेसमेंट ईयर पर लागू रेट्स को दिखा सके। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर फीस पेमेंट के लिए फॉर्म में एक अलग फील्ड जोड़ा गया है।

नांगिया एंड कंपनी LLP के सीनियर पार्टनर नीरज अग्रवाला का कहना है कि नए फॉर्म डेटा ट्रायंगुलेशन के साथ साफ तौर पर जुड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि एल्गोरिदम से गड़बड़ियों का पता लगाना आसान है। वे कहते हैं, “फील्ड-लेवल पर ज्यादा डिटेल होने से, मिसमैच जांच का इशारा दे सकते हैं। ध्यान से रिपोर्टिंग करने से ऑटोमेटेड नोटिस या खराब रिटर्न का खतरा कम हो जाता है।”

प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम के लिए आईटीआर-4 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को अपने निवेश बताने होंगे। वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स आईटीआर-4 फाइल करते हैं। यह`2 करोड़ तक के टर्नओवर वाले बिजनेस और 75 लाख रुपये तक की ग्रॉस रिसीट वाले प्रोफेशनल्स पर लागू होता है।

F&O ट्रेडिंग पर डिस्क्लोजर

ऐसी ट्रेडिंग में लगे टैक्सपेयर्स जो आम तौर पर ITR-3 फाइल करते हैं, उन्हें बताए गए बिज़नेस कोड का इस्तेमाल करके “पार्ट A-ट्रेडिंग अकाउंट” में F&O और इंट्राडे ट्रेड से हुए टर्नओवर को अलग से डिस्क्लोज करना होता है। टर्नओवर को हर ट्रेड से हुए कुल प्रॉफिट और लॉस के टोटल के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है, जिससे नेट इनकम काफी कम होने पर भी रिपोर्ट किया गया आंकड़ा ज्यादा हो सकता है।

एकेएम ग्लोबल के पार्टनर-टैक्स, संदीप सहगल कहते हैं, एफएंडओ इनकम को नॉन-स्पेकुलेटिव बिज़नेस माना जाता है और इस पर स्लैब रेट पर टैक्स लगता है। वे कहते हैं, “ट्रेडर्स ब्रोकरेज, इंटरनेट और एडवाइजरी कॉस्ट जैसे एलिजिबल खर्चों को डिडक्ट कर सकते हैं, जबकि लॉस को इनकम के किसी भी दूसरे हेड (सैलरी को छोड़कर) से सेट ऑफ किया जा सकता है और समय पर रिटर्न फाइल करने पर इसे आठ असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है।”

पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेशन

पॉलिटिकल डोनेशन के लिए, सेक्शन 137 इनकम टैक्स एक्ट, 2025 (पहले के एक्ट का 80GGC) के तहत डिडक्शन क्लेम करने वाले टैक्सपेयर्स को अब अपने ITR में पूरी जानकारी देनी होगी, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट का नाम और PAN, डोनेशन की तारीख और पेमेंट का तरीका शामिल है। अपडेटेड फॉर्म में ट्रांज़ैक्शन-लेवल डिटेल्स जैसे UPI रेफरेंस नंबर या बैंक ट्रांसफर डिटेल्स (NEFT/RTGS/IMPS) के साथ IFSC कोड भी ज़रूरी है, जिससे हर कंट्रीब्यूशन के लिए एक क्लियर ऑडिट ट्रेल बनता है।

यह भी पढ़ें: सैलरी मैनेजमेंट का स्मार्ट तरीका

सैलरी आते ही 50/30/20 के नियम को बजट बनाने का आसान और लोकप्रिय तरीका माना जाता है। यह नियम आपकी मंथली सैलरी को तीन हिस्सों में बांटकर खर्च और बचत को संतुलित करने में मदद करता है। इस नियम के अनुसार आपकी कमाई का 50% जरूरी खर्चों पर, 30% लाइफस्टाइल खर्चों पर और 20% बचत या निवेश के लिए रखा जाता है। यहां पढे़ं पूरी खबर…