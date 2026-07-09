प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान मेलबर्न में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पेंशन फंड AustralianSuper की भारत में 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 3,311 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त निवेश की घोषणा का स्वागत किया। यह निवेश भारत के National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत की ग्रोथ और रिफॉर्म की दिशा में बढ़ते वैश्विक भरोसे की एक और झलक बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निवेश भारत की तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था में वैश्विक निवेशकों के लिए मौजूद बड़े अवसरों को भी दिखाता है। AustralianSuper का यह नया निवेश भारत में उसकी मौजूदा मौजूदगी को और मजबूत करेगा। फंड पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी और प्राइवेट मार्केट्स सहित अलग-अलग एसेट क्लास में भारत में निवेश कर चुका है।

India welcomes the AU$500 million investment from AustralianSuper, announced by their Chief Executive, Mr. Paul Schroder this morning in Melbourne. This is yet another glimpse of the global confidence in India’s growth and reform trajectory. It also reflects the immense… — Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2026

मेलबर्न में इंडिया-ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने इस वादे को ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक रिश्तों को गहरा करने में माइल्स्टोन बताया और यह एक सही समय पर संकेत है कि लॉन्ग-टर्म विदेशी कैपिटल भारत को बड़े पैमाने पर, सब्र वाले निवेश के लिए एक स्थिर, हाई-ग्रोथ डेस्टिनेशन के रूप में देखता है।

ऑस्ट्रेलियनसुपर के सीईओ पॉल श्रोडर ने कहा, “मुझे पहले भी पीएम मोदी से मिलने का मौका मिला है और उन्होंने हमेशा मुझे भरोसा दिलाया है कि वे बिजनेस और इन्वेस्टिंग को समझते हैं। वे भारत की खुशहाली के बारे में बहुत लंबे समय के लिए सोचते हैं और यह पक्का करते हैं कि निवेश के पास एक स्टेबल पॉलिसी हो। जिस तरह से वे बिजनेस से जुड़ते हैं, उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूं। और आज सीईओ फोरम की एक अच्छी बात यह थी कि ऑस्ट्रेलियन और इंडियन लोगों के बीच रिश्ते की बड़ी ताकतों के बारे में बात हुई और यह भी कि हमारे लिए एक-दूसरे से सीखते रहना और बेहतर होते रहना कितना जरूरी है।”

श्रोडर ने यह भी कहा, “ऑस्ट्रेलियनसुपर ने आज घोषणा की कि हम NIF में और 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर निवेश करेंगे, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और इससे ऑस्ट्रेलियनसुपर मेंबर्स को समय के साथ सही रिटर्न कमाने और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने का एक शानदार मौका मिलेगा, जिससे इंडियन कम्युनिटीज और भारतीय लोगों को, चाहे वे कहीं भी हों, मदद मिलेगी।”

ऑस्ट्रेलियनसुपर का NIIF में 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का निवेश

ऑस्ट्रेलियनसुपर भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) में अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ाएगा, जिसमें 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का नया निवेश होगा, जिससे भारतीय एसेट क्लास में इसका कुल एक्सपोजर 3.3 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाएगा। यह नया कमिटमेंट 2019 में किए गए शुरुआती 240 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के निवेश के बाद आया है और यह भारत की लॉन्ग-टर्म ग्रोथ स्टोरी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मौके में बढ़ते भरोसे को दिखाता है।

ऑस्ट्रेलियनसुपर के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर शॉन मैनुअल ने कहा कि रीइन्वेस्ट करने का फैसला सब्र वाले कैपिटल को स्टेबल पॉलिसी और भरोसेमंद इंस्टीट्यूशन्स के साथ जोड़ने की वैल्यू को दिखाता है।

उन्होंने कहा, “NIIF के साथ हमारा अनुभव दिखाता है कि जब लॉन्ग-टर्म कैपिटल को विजनरी पॉलिसी, भरोसेमंद इंस्टीट्यूशन्स और मजबूत पार्टनरशिप्स के साथ जोड़ा जाता है तो क्या हासिल किया जा सकता है,”

India's growth story presents immense opportunities for Australian businesses. Together, we can build trusted and future-ready partnerships. https://t.co/SpniY4kdLB — Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2026

उन्होंने आगे कहा कि भारत का मजबूत इकोनॉमिक विस्तार, बढ़ता मिडिल क्लास और कैपिटल का आसान इंस्टीट्यूशनल डिप्लॉयमेंट निर्णायक फैक्टर्स थे। इस फंड में अब लगभग 2.8 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर हैं जो पहले ही भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी और प्राइवेट मार्केट में इन्वेस्ट किए जा चुके हैं और CEO पॉल श्रोडर इस घोषणा पर चर्चा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया-इंडिया एनुअल लीडर्स समिट में शामिल होंगे।

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