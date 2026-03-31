कल यानी 1 अप्रैल से नया महीना ही नहीं बल्कि नया वित्तीय वर्ष (Financial Year 2026-27) भी शुरू हो जाएगा। भारत में हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को एक वित्तीय वर्ष माना जाता है।

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा, जो दशकों पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा। केंद्र सरकार पहले ही इन नए नियमों को नोटिफाई कर चुकी है।

सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है। नए नियमों के तहत टैक्सपेयर्स के लिए कम्प्लायंस प्रोसेस को सरल किया जाएगा, टैक्स फॉर्म की संख्या घटाई जाएगी और Financial Year तथा Assessment Year की जगह “Tax Year” की नई अवधारणा लागू की जाएगी।

हालांकि सरकार इसे सरल बनाने की कवायद बता रही है, लेकिन इन बदलावों का असर खास तौर पर सैलरीड और मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स पर गहराई से पड़ सकता है। नए इनकम टैक्स कानून के तहत टैक्सेशन से जुड़े 10 बड़े बदलाव टैक्सपेयर्स को देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं…

अब साफ तौर पर टैक्सेबल हैं सैलरी पर्क्स

सबसे बड़े बदलावों में से एक सैलरी पर्क्स का साफ और डिटेल्ड टैक्सेशन है। पहले, कंपनी अकोमोडेशन, कार या दूसरी सुविधाओं जैसे फायदों के वैल्यूएशन से अक्सर कन्फ़्यूजन या झगड़े होते थे। अब नियम साफ तौर पर बताते हैं कि इन पर कैसे टैक्स लगना चाहिए।

उदाहरण के लिए कंपनी से मिले घर पर आपकी सैलरी के एक तय प्रतिशत के आधार पर टैक्स लगेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस शहर में रहते हैं।

एम्प्लॉयर बेनिफिट्स पर ज्यादा सख्ती

कार बेनिफिट्स और एम्प्लॉयर से मिलने वाली सुविधाओं के लिए अब वैल्यूएशन के नियम साफ तौर पर तय हैं। चाहे कार का इस्तेमाल पर्सनल या ऑफिशियल कामों के लिए किया जाए, या ड्राइवर दिया जाए, इन सभी को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है यानी जिन बेनिफिट्स की पहले थोड़ी-बहुत वैल्यू लगाई जाती थी, उन पर अब ज्यादा सही तरीके से टैक्स लगेगा, जिससे कुछ सैलरी पाने वाले लोगों की टैक्सेबल इनकम बढ़ सकती है।

शेयर वैल्यूएशन के लिए साफ नियम

जो लोग शेयरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ESOPs रख रहे हैं, उनके लिए नियम अब साफ़ तौर पर बताते हैं कि फ़ेयर मार्केट वैल्यू (FMV) कैसे कैलकुलेट की जानी चाहिए।

निवेश

कम्प्लायंस की जरूरतों को भी मज़बूत किया गया है। स्टॉक एक्सचेंज जैसे फाइनेंशियल सिस्टम को अब PAN डिटेल्स के साथ 7 साल तक के डिटेल्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे।

इनकम एस्टिमेशन में टैक्स अधिकारियों को ज्यादा पावर

टैक्स अधिकारियों के पास अब कुछ मामलों में ज्यादा पावर हैं। अगर इनकम साफ तौर पर तय नहीं की जा सकती है, तो असेसिंग ऑफिसर टर्नओवर या दूसरे बेंचमार्क जैसे सही तरीकों का इस्तेमाल करके इसका एस्टिमेट लगा सकता है। जिन लोगों की साइड इनकम है या जो फ्रीलांस काम करते हैं, उनके लिए यह सही डॉक्यूमेंटेशन को जरूरी बनाता है।

छोटे बेनिफिट्स पर लिमिट साफ

मुफ्त खाना सिर्फ 200 रुपये प्रति मील तक टैक्स-फ़्री रहेगा और एम्प्लॉयर से मिलने वाले तोहफे 15000 सालाना तक। एम्प्लॉयर से मिलने वाले ब्याज-फ़्री या रियायती लोन की वैल्यू अब बेंचमार्क ब्याज़ दरों के आधार पर तय की जाएगी।

हालांकि ये नियम पहले भी थे, लेकिन इनकम टैक्स रूल्स 2026 के नोटिफिकेशन के अनुसार, अब इन्हें ज्यादा साफ तौर पर बताया गया है और ये एक जैसे लागू होते हैं।

टैक्स-फ्री इनकम के फायदों का दावा करने में कम फ्लेक्सिबिलिटी

नए नियमों में छूट वाली इनकम पर डिडक्शन का दावा करने के तरीके को सख़्त किया गया है। एक स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूला पेश किया गया है, जिसमें औसत इन्वेस्टमेंट वैल्यू का 1% टैक्स-फ्री इनकम कमाने से जुड़े खर्च के तौर पर माना जा सकता है।

डिजिटल इनकम और ऑनलाइन कमाई पर फोकस

नियमों में जरूरी इकोनॉमिक प्रेजेंस के लिए थ्रेशहोल्ड भी दिए गए हैं, जिससे अधिकारियों को डिजिटल और ऑनलाइन इनकम स्ट्रीम को ज्यादा असरदार तरीके से ट्रैक करने में मदद मिलेगी।

आपकी 10 लाख रुपये की सैलरी के लिए क्या है इसका मतलब

अगर आप सालाना लगभग 10 लाख रुपये कमाते हैं और कंपनी अकोमोडेशन, मील वाउचर या कार जैसे बेनिफिट्स लेते हैं, तो अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम के तहत हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम थोड़ी बढ़ सकती है। नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री है।

ज्यादा पेपरवर्क और सर्टिफिकेशन की जरूरतें

नए फ्रेमवर्क में डॉक्यूमेंटेशन की जरूरतें बढ़ गई हैं। कई मामलों में टैक्सपेयर्स को अकाउंटेंट से सर्टिफाइड रिपोर्ट की जरूरत हो सकती है, खासकर जहां वैल्यूएशन या मुश्किल कैलकुलेशन शामिल हों।

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और यह कोई प्रोफेशनल टैक्स सलाह नहीं है। टैक्स कानून और सिस्टम सरकार द्वारा बार-बार बदले जाते हैं। पढ़ने वालों को कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डिटेल्स वेरिफाई कर लेनी चाहिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लेनी चाहिए।

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