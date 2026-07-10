New Income Tax Act 2025: 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 लागू हो गया है, लेकिन पुराने टैक्स मामलों पर नया कानून अपने आप लागू नहीं होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने पेंडिंग नोटिस, असेसमेंट, रीअसेसमेंट, सर्च, एप्लीकेशन, अपील और दूसरी कार्यवाहियों के ट्रीटमेंट को लेकर FAQs का एक डिटेल्ड सेट जारी किया है।

CBDT के स्पष्टीकरण के मुताबिक, AY 2026-27 या उससे पहले के वर्षों से जुड़े मामले आम तौर पर इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 के तहत ही जारी रहेंगे। नया एक्ट पुराने मामलों की टाइमलाइन को अपने आप रीसेट, बढ़ाता या बदलता नहीं है। इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 के सेक्शन 536 में पुराने मामलों की निरंतरता के लिए रिपील और सेविंग्स प्रोविजन दिए गए हैं।

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक CA (डॉ.) सुरेश सुराणा ने बताया, नया एक्ट पुराने कानून के तहत शुरू पेंडिंग कार्यवाहियों को अमान्य या ओवरराइड नहीं करता। पिछले वर्षों से जुड़े रीअसेसमेंट 1 अप्रैल 2026 के बाद भी पुराने एक्ट के तहत शुरू हो सकते हैं, बशर्ते संबंधित शर्तें और लिमिटेशन पीरियड पूरे हों।

नया इनकम टैक्स एक्ट: पेंडिंग टैक्स अपील का क्या होगा?

जैसा कि पहले बताया गया है, CIT(A), ITAT, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग अपील इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 के तहत जारी रहेंगी, अगर वे AY 2026-27 या किसी पहले के असेसमेंट साल से संबंधित हैं। नया इनकम-टैक्स एक्ट सिर्फ इसलिए अपने आप लागू नहीं होगा क्योंकि यह लागू हो गया है।

सुराणा ने कहा, “अपील करने वाले अधिकारी ऐसे मामलों का फैसला पुराने कानून के तहत लागू नियमों, प्रोसेस, लिमिटेशन पीरियड और न्यायिक सिद्धांतों के आधार पर करेंगे। इसलिए, पिछले सालों से जुड़े असेसमेंट, रीअसेसमेंट, पेनल्टी, डिसअलाउंस या दूसरे विवाद 1961 के एक्ट के तहत तब तक लागू रहेंगे, जब तक उनका आखिरी हल नहीं हो जाता।”

नया एक्ट आम तौर पर 1 अप्रैल 2026 से होने वाली इनकम पर लागू होगा, जबकि पहले के सालों की पेंडिंग अपील और विवाद पुराने कानून के तहत ही चलते रहेंगे।

पुराने टैक्स नोटिस, नया कानून: आगे क्या होगा?

सुराणा के मुताबिक, यह देखते हुए कि नए कानून के तहत प्रोसीजरल फ्रेमवर्क इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 के मौजूदा नियमों के काफी हद तक जैसा है, सिर्फ बदलाव की वजह से बड़े प्रोसीजरल विवाद होने की संभावना कम लगती है।

हालांकि मतलब निकालने के मामलों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ प्रोसीजरल अंतर की वजह से मुकदमेबाजी की गुंजाइश काफी कम हो सकती है।

नया इनकम टैक्स एक्ट: पेंडिंग मामलों के लिए जरूरी कदम

ITA, 2025 के सेक्शन 536 के तहत ट्रांजिशन प्रोविजन 1 अप्रैल 2026 से पहले शुरू होने वाले टैक्स सालों से जुड़ी कार्रवाई को जारी रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसलिए, जिन टैक्सपेयर्स के मामले पेंडिंग हैं, उन्हें कम्प्लायंस बनाए रखने और यह पक्का करने पर ध्यान देना चाहिए कि उनके मौजूदा अधिकार और जिम्मेदारियां ठीक से सुरक्षित रहें।

सुराना का कहना है कि मुख्य कदमों में चल रही कार्रवाई को वेरिफाई करना, कार्रवाई के डुप्लीकेशन से बचना आदि शामिल है।

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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू कर दी है। ऐसे में टैक्सपेयर्स के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख क्या है, ताकि समय रहते फाइलिंग पूरी की जा सके। यहां पढ़ें पूरी खबर…