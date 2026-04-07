New Gratuity Rules: पिछले साल 21 नवंबर 2025 से देश में नए लेबर कोड लागू किए गए। इन नए नियमों से रोजगार, वेतन और कार्यस्थल से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हुआ। इसका असर ग्रेच्युटी के प्रावधानों पर भी पड़ा है, जिससे कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए गणना का तरीका बदल गया है।

खास तौर पर वेज की नई परिभाषा लागू होने के बाद ग्रेच्युटी की राशि पहले की तुलना में बढ़ सकती है। शुरुआत में इस बात को लेकर भ्रम था कि क्या ये नियम पुराने मामलों पर भी लागू होंगे, लेकिन श्रम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि संशोधित ग्रेच्युटी नियम 21 नवंबर 2025 से ही प्रभावी माने जाएंगे।

क्या नियम पहले जैसे ही रहेंगे?

कुछ चीजें पहले की तरह ही रहेंगी। श्रम मंत्रालय के FAQs के अनुसार, नियमित कर्मचारियों को लगातार 5 वर्ष की नौकरी के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी। यह रिटायरमेंट, इस्तीफा या विकलांगता होने पर मिलती है।

इसके कैलकुलेशन का तरीका भी मोटे तौर पर वही रहता है। यह पिछली सैलरी और सर्विस के वर्षों से जुड़ा होता है, जिसमें हर पूरे वर्ष के लिए 15 दिन की सैलरी के बराबर ग्रेच्युटी दी जाती है।

फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को मिलता है ज्यादा फायदा

एक बड़ा बदलाव फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को शामिल करना है। श्रम मंत्रालय के FAQs के मुताबिक, अब एम्प्लॉयर को ऐसे कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देनी होगी, जिन्होंने कम से कम एक साल की सर्विस पूरी की हो। रकम काम किए गए समय के आधार पर प्रो-राटा बेसिस पर कैलकुलेट की जाएगी।

हालांकि, नियम साफ तौर पर एक मिनिमम लिमिट तय करते हैं। FAQs के मुताबिक, एक साल से कम समय के कॉन्ट्रैक्ट वाले फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी (जैसे कि 11 महीने) ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।

कैसे कैलकुलेट की जाती है ग्रेच्युटी?

ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बदला नहीं गया है। जैसा कि श्रम मंत्रालय के FAQs में बताया गया है, यह आखिरी सैलरी और सर्विस के पूरे सालों पर आधारित है, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल होता है

आखिरी महीने की सैलरी × 15/26 × सर्विस के पूरे साल

इसे समझाते हुए, वनबैंक के फ़ाउंडर विभोर गोयल ने कहा कि ग्रेच्युटी अभी भी एक कानूनी रिटायरमेंट बेनिफिट है जो टेन्योर और सैलरी से जुड़ा है।

उन्होंने बताया कि बड़ा नियम अभी भी लागू होता है ग्रेच्युटी कम से कम पांच साल की लगातार सर्विस के बाद मिलनी शुरू होती है और कैलकुलेशन में हर पूरे साल के लिए आखिरी सैलरी के आधार पर 15 दिन की सैलरी दिखाई जाती है।

उन्होंने आगे कहा कि फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए, एलिजिबिलिटी एक साल बाद बन सकती है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी कोड फ्रेमवर्क के तहत प्रो-राटा बेसिस पर पेमेंट कैलकुलेट किया जाता है।

क्यों बढ़ सकता है ग्रेच्युटी भुगतान?

श्रम मंत्रालय के FAQs के अनुसार, अब सैलरी में बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस शामिल हैं और यह कुल सैलरी का कम से कम 50% होना चाहिए।

अगर अलाउंस इस लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो बचा हुआ हिस्सा ग्रेच्युटी सहित कानूनी कैलकुलेशन के लिए सैलरी में वापस जोड़ दिया जाता है।

इसके असर के बारे में बताते हुए, इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन (ISF) की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुचिता दत्ता ने कहा कि 50% सैलरी नियम ने ग्रेच्युटी कैलकुलेशन को काफी बदल दिया है।

उन्होंने बताया कि जब HRA या स्पेशल अलाउंस जैसे निकाले गए अलाउंस लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो बचा हुआ हिस्सा सैलरी में वापस जोड़ दिया जाता है, जिससे ग्रेच्युटी कैलकुलेशन का बेस बढ़ जाता है।

ग्रेच्युटी खुद (लास्ट ड्रॉन वेज × 15/26) × सर्विस के पूरे साल के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, लेकिन बढ़ा हुआ वेज बेस सीधे पेमेंट को बढ़ाता है।

सैलरी में क्या शामिल है और क्या नहीं?

श्रम मंत्रालय के FAQs में साफ किया गया है कि ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए, सैलरी में बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस शामिल हैं।

साथ ही, बोनस, हाउस रेंट अलाउंस (HRA), EPF में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, कन्वेयंस और कुछ दूसरे बेनिफिट्स जैसे कंपोनेंट्स को डेफिनिशन से बाहर रखा गया है।

पेमेंट टाइमलाइन

पेमेंट टाइमलाइन के नियम अभी भी सख्त हैं। श्रम मंत्रालय के FAQs के मुताबिक, एम्प्लॉयर्स को ग्रेच्युटी देने की तारीख से 30 दिनों के अंदर पेमेंट करना होगा।

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अगर कोई निवेशक 60 साल की बजाय 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता है, तो उसके लिए केवल नियमित निवेश ही नहीं बल्कि हर वर्ष निवेश की राशि बढ़ाना भी बेहद अहम हो जाता है। यहीं पर स्टेप-अप SIP की रणनीति काम आती है।

स्टेप-अप SIP कैलकुलेटर यह समझने में मदद करता है कि फिक्स्ड SIP और हर वर्ष बढ़ने वाली SIP के बीच लंबे समय में कितना बड़ा फर्क आ सकता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से है और श्रम मंत्रालय द्वारा जारी पब्लिकली अवेलेबल FAQs पर आधारित है। लेबर कानूनों और ग्रेच्युटी प्रोविजन का मतलब खास एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, कंपनी पॉलिसीज़ और फ्यूचर रेगुलेटरी अपडेट्स के आधार पर अलग हो सकता है। रीडर्स को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी फाइनेंशियल या एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा फैसला लेने से पहले क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स से सलाह लें या ऑफिशियल सरकारी नोटिफिकेशन्स देखें।