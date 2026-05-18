रेल मंत्रालय ने रविवार, 17 मई को बेंगलुरु और मुंबई के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन का पहला रन शुरू किया है। इसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। इस नई सर्विस से बेंगलुरु, हुबली-धारवाड़ क्षेत्र, बेलगावी, पुणे और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेल कनेक्टिविटी और बेहतर होने की उम्मीद है। ट्रेन को साउथ वेस्टर्न रेलवे (SWR) ज़ोन द्वारा ऑपरेट और मेंटेन किया जाएगा।

एक बयान में SWR के चीफ पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर (CPRO) डॉ. मंजूनाथ कनमाडी ने कहा, “इस नई ट्रेन सर्विस से बेंगलुरु, नॉर्थ कर्नाटक और मुंबई क्षेत्र के बीच बिजनेस, एजुकेशन, टूरिज्म और नौकरी के मकसद से यात्रा करने वाले यात्रियों को बहुत फायदा होने की उम्मीद है। यह सर्विस रास्ते में पड़ने वाले जरूरी कमर्शियल और कल्चरल सेंटर्स के लिए रेल कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगी।”

बेंगलुरु-मुंबई एक्सप्रेस का ​​ट्रेन नंबर, रूट, दूरी, यात्रा का समय

नई बेंगलुरु-मुंबई-बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 16553/16554 के तौर पर चलेगी। रविवार को यह ट्रेन नंबर 06557 के साथ एक शुरुआती वन-वे स्पेशल सर्विस के तौर पर चलेगी। यह सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु और लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मुंबई के बीच चलेगी।

SMVT बेंगलुरु-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 24 घंटे और 5 मिनट में 1210 किमी की दूरी तय करेगी। यह ट्रेन 23 मई से बेंगलुरु से रेगुलर चलेगी, जबकि मुंबई से सर्विस 24 मई से शुरू होंगी।

SMVT बेंगलुरु-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस का ​​स्टॉपेज

नई SMVT बेंगलुरु-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 15 स्टेशनों पर रुकेगी। ये तुमकुरु, दावणगेरे, SSS हुबली, धारवाड़, बेलगावी, मिराज, सांगली, कराड, सतारा, लोनंद, पुणे, लोनावाला, कर्जत, कल्याण और ठाणे स्टेशन हैं।

SMVT बेंगलुरु-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस: ​​कोच की बनावट

SMVT बेंगलुरु-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस हफ़्ते में दो बार चलेगी। इस ट्रेन में एक AC 2-टियर कोच, चार AC 3-टियर कोच, छह स्लीपर क्लास कोच, चार जनरल सेकंड क्लास कोच, दिव्यांगजनों के लिए एक सेकंड क्लास लगेज-कम-ब्रेक वैन और एक लगेज-कम-जेनरेटर कार-कम-ब्रेक वैन होगी, कुल मिलाकर 17 LHB कोच होंगे।

ट्रेन की टाइमिंग

ट्रेन नंबर 16553 SMVT बेंगलुरु-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस हर शनिवार और मंगलवार को SMVT बेंगलुरु से रात 20:35 बजे निकलेगी और रविवार और बुधवार को रात 20:40 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।

वापसी में, ट्रेन नंबर 16554 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस हर रविवार और बुधवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 23:15 बजे निकलेगी और सोमवार और गुरुवार को 22:30 बजे SMVT बेंगलुरु पहुंचेगी।

हालांकि, 17 मई को, SMVT बेंगलुरु–लोकमान्य तिलक टर्मिनस इनॉगरल स्पेशल SMVT बेंगलुरु से 10:00 बजे निकलेगी और अगले दिन 10:30 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।

टिकट प्राइस

SMVT बेंगलुरु और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच ट्रेन नंबर 16553/16554 में यात्रा के लिए, स्लीपर क्लास के लिए टिकट का किराया 750 रुपये, AC 3 टियर के लिए 1880 रुपये और AC 2 टियर के लिए 2575 रुपये तय किया गया है।

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