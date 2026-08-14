रेल मंत्रालय जल्द ही गोरखपुर और दिल्ली के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने की तैयारी में है। यह ट्रेन खासतौर पर कम और कम-मध्यम आय वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखकर लाई जा रही है, ताकि उन्हें लंबी दूरी की यात्रा के लिए सस्ती और बेहतर रेल सेवा मिल सके।

नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू होने से उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है। इससे पूर्वांचल क्षेत्र के यात्रियों को यात्रा में अधिक सुविधा मिलेगी और रेल नेटवर्क को भी मजबूती मिलेगी।

इस ट्रेन का संचालन और रखरखाव नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे (NER) करेगा। रेलवे के इस कदम को आम यात्रियों के लिए किफायती और सुविधाजनक यात्रा विकल्प बढ़ाने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है।

रेलवे बोर्ड ने 10 अगस्त, 2026 के एक लेटर में ट्रेन 05057/05058 गोरखपुर-दिल्ली स्पेशल को 15095/15096 गोरखपुर-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस के तौर पर रेगुलर करने को मंजूरी दी।

गोरखपुर-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस की ​​दूरी और यात्रा का समय

गोरखपुर-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस लगभग 14 घंटे में लगभग 780 किमी की दूरी तय करेगी। यह ज्यादा से ज्यादा 130 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। अभी छपरा-आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, जो गोरखपुर से भी गुजरती है, इतनी ही दूरी लगभग 18 घंटे 45 मिनट में तय करती है।

गोरखपुर-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का ​​रूट

गोरखपुर-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस गोंडा होकर चलेगी और हफ्ते में एक बार चलेगी। ट्रेन में एक रेक होगा, जिसकी प्राइमरी मेंटेनेंस फ़ैसिलिटी गोरखपुर में होगी। यह हर गुरुवार को गोरखपुर से चलेगी और हर शुक्रवार को दिल्ली से वापस आएगी।

गोरखपुर-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज

गोरखपुर-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 15095 के तौर पर चलेगी, जबकि दिल्ली-गोरखपुर सर्विस 15096 के तौर पर चलेगी। ट्रेन गोरखपुर और दिल्ली के बीच अपनी यात्रा के दौरान आठ स्टॉप लेगी। ये स्टेशन हैं: खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बुढ़वाल, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद। गोरखपुर-दिल्ली

अमृत भारत एक्सप्रेस का टाइमिंग

ट्रेन 15095 हर गुरुवार रात 10:45 बजे गोरखपुर से चलेगी और अगले दिन दोपहर 12:50 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 15096 हर शुक्रवार दोपहर 2:00 बजे दिल्ली से चलेगी और शनिवार सुबह 6:25 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

रेलवे बोर्ड ने कहा कि रेगुलर सर्विस किसी जल्दी और सुविधाजनक तारीख से शुरू हो सकती है। यह भी कहा गया कि शुरुआती रन को एक स्पेशल सर्विस के तौर पर चलाया जा सकता है, जिसके बाद इसे रेगुलर ट्रेन सर्विस से जोड़ दिया जाएगा।

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अगर आप एक ही यात्रा में कई प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं, तो भारतीय रेलवे की यह नई योजना आपके लिए काम की हो सकती है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने अपनी ‘भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन’ के जरिए नया तीर्थ पर्यटन सर्किट “सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा” शुरू करने की घोषणा की है। यहां पढ़ें पूरी खबर…