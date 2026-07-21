अगर आपकी शादी होने वाली है या परिवार में बेटे, बेटी की शादी है और पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को प्रोविडेंट फंड (PF) से एडवांस निकालने की सुविधा देता है। यह राशि आपको लोन के रूप में नहीं, बल्कि तय नियमों के तहत PF खाते से आंशिक निकासी के रूप में मिलती है।

हालांकि, शादी के लिए पीएफ से पैसा निकालने के कुछ जरूरी नियम हैं। ऐसे में क्लेम करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आप कितनी राशि निकाल सकते हैं, कितनी बार यह सुविधा मिलती है और ऑनलाइन क्लेम करने की प्रक्रिया क्या है…

शादी के लिए PF से एडवांस कौन निकाल सकता है?

ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, पात्र सदस्य आम तौर पर अपनी खुद की शादी, बच्चों की शादी या भाई-बहन की शादी के खर्चों के लिए पीएफ बैलेंस का 75% तक हिस्सा एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं।

कितनी बार PF से पैसा निकाल सकते हैं?

नियमों के मुताबिक, पात्र सदस्य शादी के उद्देश्य से अधिकतम 5 बार एडवांस निकासी की सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

पीएफ एडवांस किनकी शादी के लिए मिल सकता है?

ईपीएफओ के नियमों के अनुसार आप निम्न की शादी के लिए पीएफ एडवांस का दावा कर सकते हैं।

– अपनी शादी

– बेटी की शादी

– बेटे की शादी

– बहन की शादी

– भाई की शादी

पीएफ एडवांस ऑनलाइन कैसे करें क्लेम?

अगर आपका यूएएन एक्टिव है और केवाईसी कंप्लीट है तो आप आसानी से पीएफ एडवांस क्लेम कर सकते हैं।

– सबसे पहले ईपीएफओ मेंबर ई-सेवा पोर्टल पर जाएं।

– यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करें।

– ऑनलाइन सर्विस में जाकर क्लेम (Form-31, Form-19 & Form-10C) को सिलेक्ट करें।

– बैंक अकाउंट वेरीफाई करें और प्रोसिड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें।

– Form-31 चुनें और Purpose में Marriage का चयन करें।

– अब राशि दर्ज करके आवेदन सब्मिट करें।

किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?

शादी के लिए EPF एडवांस क्लेम करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। इसके लिए आपका एक्टिव UAN, आधार और PAN, आधार से लिंक मोबाइल नंबर तथा बैंक खाते की सही जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा, क्लेम के समर्थन में शादी का निमंत्रण पत्र (Wedding Invitation Card) भी मांगा जा सकता है, इसलिए इसे भी तैयार रखें।

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सरकार असंगठित और फॉर्मल क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम पर काम कर रही है, जिसमें समय के साथ कंट्रीब्यूशन जमा होगा और इसे लंबे समय की सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश किया जाएगा, जिस पर वार्षिक ब्याज जमा होगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…