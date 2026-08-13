Mutual Funds: अक्सर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को इक्विटी पोर्टफोलियो का अधिक स्थिर हिस्सा माना जाता है। वे जानी-मानी कंपनियों में निवेश करते हैं और आमतौर पर मिड और स्मॉल कैप फंड की तुलना में कम एग्रेसिव माने जाते हैं। लेकिन ऐसा एक्टिव लार्ज कैप फंड चुनना जो लगातार अपने बेंचमार्क को पीछे छोड़ सके, आसान नहीं है।

कम से कम 10 साल के इतिहास वाले 24 एक्टिव लार्ज कैप फंड के एनालिसिस से पता चलता है कि सिर्फ 6 ने ही सभी चार पीरियड: एक, तीन, पांच और 10 साल में BSE 100 TRI से बेहतर परफॉर्म किया है।

ये छह फंड हैं –

– इन्वेस्को इंडिया लार्जकैप फंड – डायरेक्ट प्लान – ग्रोथ

– बड़ौदा BNP पारिबा लार्ज कैप फंड – डायरेक्ट प्लान – ग्रोथ

– एडलवाइस लार्ज कैप फंड – डायरेक्ट प्लान – ग्रोथ

– बंधन लार्ज कैप फंड – डायरेक्ट प्लान – ग्रोथ

– कोटक लार्ज कैप फंड – डायरेक्ट प्लान – ग्रोथ

– HDFC लार्ज कैप फंड – डायरेक्ट प्लान – ग्रोथ।

आम तुलना के लिए, BSE 100 TRI को छह फंड में बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, भले ही कुछ फंड ऑफिशियली Nifty 100 TRI को ट्रैक करते हैं। यह तुलना सोर्स डेटा में रिटर्न पर आधारित है और इसका मतलब यह नहीं है कि ये छह फंड भविष्य में जरूरी नहीं कि बेहतर परफॉर्म करेंगे।

सबसे आगे है इन्वेस्को

इसने एक साल में 9.96% का रिटर्न दिया, जबकि BSE 100 TRI ने 2.89% का रिटर्न दिया, जो 7.07 परसेंट पॉइंट्स की बढ़त है। फंड ने तीन सालों में16.05% का रिटर्न दिया, जो बेंचमार्क से 5.04 परसेंट पॉइंट्स ज्यादा था।

इसका पांच साल का 13.58% का रिटर्न बेंचमार्क से 2.54 परसेंट पॉइंट्स ज्यादा था, जबकि इसका 10 साल का 14.20% का रिटर्न 1.23 परसेंट पॉइंट्स ज्यादा था।

जनवरी 2013 में लॉन्च हुए इस फंड ने शुरू से अब तक 15.15% का रिटर्न दिया है। 31 जुलाई, 2026 तक इसका AUM 1,931 करोड़ रुपये था और इसका एक्सपेंस रेश्यो 0.67% था।

इसकी रिस्कोमीटर रेटिंग वेरी हाई रिस्क है। इसका मीन रिटर्न 15.33%, स्टैंडर्ड डेविएशन 15.63%, शार्प रेश्यो 0.61, सॉर्टिनो रेश्यो 0.79, बीटा 1.06 और अल्फा 4.20% है।

इसकी टॉप होल्डिंग्स में ICICI बैंक (8.25%), ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट (4.97%), HDFC बैंक (4.37%) और बजाज फाइनेंस (3.97%) शामिल हैं।

बड़ौदा BNP पारिबा लार्ज कैप फंड

बड़ौदा BNP पारिबा लार्ज कैप फंड, डायरेक्ट प्लान, भी हर पीरियड में बेंचमार्क को पीछे छोड़ने में कामयाब रहा।

इसने एक साल में 5.63% रिटर्न दिया, जो BSE 100 TRI से 2.74 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा है। तीन सालों में इसका 13.76% रिटर्न बेंचमार्क से 2.75 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा था। फंड ने पांच सालों में 12.73% रिटर्न दिया, जो बेंचमार्क से 1.69 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा है।

इसका 10 साल का रिटर्न 13.72% था, जो इंडेक्स से 0.75 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा था।

जनवरी 2013 में लॉन्च हुए इस फंड ने शुरू से अब तक 14.88% का रिटर्न दिया है। 31 जुलाई, 2026 तक इसका AUM 2,632 करोड़ रुपये था और एक्सपेंस रेश्यो 0.67% था।

इसकी रिस्कोमीटर रेटिंग वेरी हाई रिस्क है। इसका मीन रिटर्न 13.09%, स्टैंडर्ड डेविएशन 14.58%, शार्प रेश्यो 0.50, सॉर्टिनो रेश्यो 0.66, बीटा 0.99 और अल्फा 2.28% है।

इसकी सबसे बड़ी होल्डिंग्स में ICICI बैंक (6.23%), HDFC बैंक (5.63%), रिलायंस इंडस्ट्रीज (5.59%), हिताची एनर्जी इंडिया (4.73%) और लार्सन एंड टूब्रो (4.24%) शामिल हैं।

एडलवाइस लार्ज कैप फंड

एडलवाइस लार्ज कैप फंड, डायरेक्ट प्लान ने एक साल में 4.79% रिटर्न दिया, जो बेंचमार्क से 1.90 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा है। इसका तीन साल का 12.18% का रिटर्न BSE 100 TRI से 1.17 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा था।

इसने पांच साल में 12.09% रिटर्न दिया, जो 1.05 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा था। इसका 10 साल का 13.62% का रिटर्न 0.65 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा था।

यह फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था और शुरू से अब तक इसने 14.14% का रिटर्न दिया है। 31 जुलाई, 2026 तक इसका AUM 1,443 करोड़ रुपये था, और इसका एक्सपेंस रेश्यो 0.58% था।

इसकी रिस्कोमीटर रेटिंग वेरी हाई रिस्क है। इसका मीन रिटर्न 11.80%, स्टैंडर्ड डेविएशन 13.95%, शार्प रेश्यो 0.43, सॉर्टिनो रेश्यो 0.53, बीटा 0.96 और अल्फा 1.15% है।

फंड की टॉप होल्डिंग्स में ICICI बैंक (7.66%), HDFC बैंक (6.90%), रिलायंस इंडस्ट्रीज (5.56%), लार्सन एंड टूब्रो (4.38%) और भारती एयरटेल (3.87%) शामिल हैं।

बंधन तीन साल में सबसे अलग रहा

बंधन लार्ज कैप फंड, डायरेक्ट प्लान, ने छह में से दूसरा सबसे ज्यादा तीन साल का रिटर्न 14.87% दिया, जो सिर्फ इन्वेस्को से पीछे है। इसने तीन साल में बेंचमार्क को 3.86 परसेंट पॉइंट से पीछे छोड़ दिया।

इसका एक साल का रिटर्न 6.38% था, जो 3.49 परसेंट पॉइंट ज्यादा था। पांच साल में, इसने 12.74% रिटर्न दिया, जो बेंचमार्क से 1.70 परसेंट पॉइंट ज्यादा था।

इसका 10 साल का रिटर्न 13.57% था, जो 0.60 परसेंट पॉइंट ज्यादा था।

जनवरी 2013 में लॉन्च हुए इस फंड ने शुरू से अब तक 13.13% का रिटर्न दिया है। 31 जुलाई, 2026 तक इसका AUM 2,145 करोड़ रुपये था, और एक्सपेंस रेश्यो 0.76% था। इसकी रिस्कोमीटर रेटिंग वेरी हाई रिस्क है।

कोटक लार्ज कैप फंड

इस फंड ने चारों पीरियड में BSE 100 TRI को हराया, लेकिन इसकी लीड काफी कम थी। इसका एक साल का रिटर्न 3.50% था, जो बेंचमार्क से सिर्फ 0.61 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा था। इसने तीन सालों में 12.53% रिटर्न दिया, जो इंडेक्स से 1.52 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा था।

इसका पांच साल का 11.57% का रिटर्न सिर्फ 0.53 परसेंट पॉइंट ज्यादा था। 10 सालों में, इसने 13.35% का रिटर्न दिया, जो सिर्फ़ 0.38 परसेंट पॉइंट ज्यादा था।

जनवरी 2013 में लॉन्च हुए कोटक लार्ज कैप ने शुरू से अब तक 14.06% का रिटर्न दिया है। 31 जुलाई, 2026 तक इसका AUM 11,028 करोड़ रुपये था, जिससे यह HDFC के बाद इस ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा फंड बन गया। इसका एक्सपेंस रेश्यो 0.57% था और इसकी रिस्कोमीटर रेटिंग वेरी हाई रिस्क है।

HDFC लार्ज कैप फंड

HDFC लार्ज कैप फंड, डायरेक्ट प्लान, ने भी हर पीरियड में बेंचमार्क को पीछे छोड़ा, लेकिन एक, तीन और 10 साल में मार्जिन खास तौर पर कम था।

इसने एक साल में 3.18% रिटर्न दिया, जो BSE 100 TRI से सिर्फ 0.29 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा था। इसका तीन साल का 11.43% का रिटर्न 0.42 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा था।

फंड ने पांच साल में काफी बेहतर किया, 13.06% रिटर्न दिया और बेंचमार्क को 2.02 परसेंटेज पॉइंट्स से पीछे छोड़ा। लेकिन 10 साल में, इसका 13.14% रिटर्न इंडेक्स से सिर्फ 0.17 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा था।

यह फंड जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था और शुरू होने के बाद से इसने 13.27% का रिटर्न दिया है। यह छह में से सबसे बड़ा है, जिसका AUM 31 जुलाई, 2026 तक 40,198 करोड़ रुपये था। इसका एक्सपेंस रेश्यो 0.83% था, और इसकी रिस्कोमीटर रेटिंग वेरी हाई रिस्क है।

HDFC लार्ज कैप का औसत रिटर्न 11.37%, स्टैंडर्ड डेविएशन 13.86%, शार्प रेश्यो 0.41, सॉर्टिनो रेश्यो 0.49, बीटा 0.95 और अल्फा 0.80% है।

इसकी टॉप होल्डिंग्स ICICI बैंक (9.86%), HDFC बैंक (7.21%), भारती एयरटेल (5.85%), कोटक बैंक (5.28%) और टाइटन (5.00%) हैं।

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[Disclaimer: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।]