रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की 49वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में देश के सबसे चर्चित IPO में से एक Jio Platforms के सार्वजनिक निर्गम (IPO) को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि Jio Platforms के बोर्ड ने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) को मंजूरी दे दी है और इसे आज यानी 19 जून को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास दाखिल किया जाएगा।

ईशा, आकाश और अनंत संभालेंगे अगले ग्रोथ चैप्टर की कमान

मुकेश अंबानी ने कहा कि ईशा, आकाश और अनंत Jio IPO की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और भविष्य में वैल्यू बनाने के नए मौकों का नेतृत्व करेंगे। Jio की प्रस्तावित लिस्टिंग दुनिया को दिखाएगी कि भारत ग्लोबल स्तर, ग्लोबल क्षमता और ग्लोबल वैल्यू वाली टेक्नोलॉजी कंपनियां बना सकता है।

मुकेश अंबानी ने कहा, ‘दस साल पहले Jio ने एक बड़े सपने के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी भारत से डिजिटल असमानता को खत्म करना। उस समय, वॉइस कॉल महंगी थी। डेटा महंगा था। स्पीड कम थी। Jio ने वॉइस कॉल को मुफ्त और हाई-स्पीड डेटा को सस्ता बना दिया। इसने हर भारतीय के लिए डिजिटल जीवन को संभव बनाया। Jio ने छात्रों को सीखने, छोटे व्यवसायों को बढ़ने, परिवारों को जुड़ने, उद्यमियों को सपने देखने और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डेटा मार्केट बनने में मदद की।’

वित्तीय प्रदर्शन

जब निवेशक DRHP के जरिए और जानकारी का इंतजार कर रहे हैं, तो Jio का हालिया वित्तीय प्रदर्शन दिलचस्पी का एक अहम विषय बना हुआ है।

मार्च 2026 को खत्म हुई तिमाही के लिए, कंपनी ने 33,381 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 1.9% की बढ़ोतरी दिखाता है। EBITDA (ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइज़ेशन से पहले की कमाई) पिछली तिमाही के 18,408 करोड़ रुपये से बढ़कर 18,771 करोड़ रुपये हो गया।

कंपनी का EBITDA मार्जिन 56.2% पर स्थिर रहा। इस बीच, टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक अहम पैमाना, ‘एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र’ (ARPU), इस तिमाही के दौरान 214 रुपये रहा।

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया की सबसे चर्चित कंपनियों में से एक एंथ्रोपिक (Anthropic) को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कंपनी ने अमेरिका में शेयर बाजार में लिस्ट होने का प्लान है।

इस हाई-प्रोफाइल एआई लैब ने अमेरिका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास अपना आईपीओ प्रॉस्पेक्टस फाइल किया है, जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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