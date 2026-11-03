रिलाइंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर 12% उछला। यहां उछाल इसमें करीब छह साल में एक दिन में आई सबसे बड़ी तेजी है। इस तेजी के बाद कंपनी के चैयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में भी काफी उछाल देखने को मिला है।

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के अनुसार, अंबानी की नेटवर्थ में लगभग 8.40 अरब डॉलर (लगभग 79700 करोड़ रुपये) उछाल आया। इसके साथ ही वे दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 23वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

हालांकि, साल दर साल के आधार पर उनकी नेटवर्थ में करीब 18.4 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली है। इंडेक्स के अनुसार, वह एशिया में गौतम अडानी और चीन के झांग यिमिंग के बाद तीसरे नंबर पर हैं। वही, भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है।

अभी भी अडानी है देश के सबसे अमीर व्यक्ति

इस बीच गौतम अडानी की नेटवर्थ में 2.42 अरब डॉलर की तेजी आई। इंडेक्स के मुताबिक, वह 111 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। वही, दुनिया के अमीरों के लिस्ट में 18वें नंबर पर है।

एशिया के 10 सबसे अमीर व्यक्ति

रैंक नाम देश कुल संपत्ति 1 गौतम अडानी भारत 111 अरब डॉलर 2 झांग यिमिंग चीन 105 अरब डॉलर 3 मुकेश अंबानी भारत 85.7 अरब डॉलर 4 तदाशी यानाई जापान 68.2 अरब डॉलर 5 झोंग शानशान चीन 63.8 अरब डॉलर 6 मा हुआतेंग चीन 47.8 अरब डॉलर 7 हे शियांगजियान चीन 45.4 अरब डॉलर 8 जैक मा चीन 40.7 अरब डॉलर 9 विलियम डिंग चीन 38.7 अरब डॉलर 10 लियांग वेनफेंग चीन 37.9 अरब डॉलर

सोर्स – ब्लूमबर्ग इंडेक्स

नोट: सभी संपत्ति के आंकड़े अमेरिकी डॉलर में हैं।

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