रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार छठे साल कंपनी से कोई वेतन नहीं लिया है। कंपनी की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक उन्होंने रिलायंस से सैलरी, भत्ता, कमीशन कुछ नहीं लिया।

रिलायंस के मुताबिक, अंबानी ने जून 2020 में कोविड महामारी के दौरान देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपना पूरा वेतन छोड़ने का फैसला किया था। कंपनी ने कहा कि उन्होंने यह फैसला पूरी तरह स्वेच्छा से लिया था और उसके बाद भी इसे लगातार जारी रखा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कमाया अपना अब तक का सबसे बड़ा सालाना मुनाफा

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले वित्तीय वर्ष में अपना अब तक का सबसे बड़ा सालाना मुनाफा दर्ज किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 95,754 करोड़ रुपये रहा। वर्ष के अंत में रिलायंस का मार्केट कैप 18,19,103 करोड़ रुपये रहा। इसके बावजूद मुकेश अंबानी वेतन न लेने के फैसले पर अडिग रहे।

मुकेश अंबानी की नेट वर्थ (Mukesh Ambani Net Worth)

फोर्ब्स के रियल टाइम डेटा के मुताबिक, मुकेश अंबानी की रियल टाइम नेटवर्थ करीब 91.8 अरब डॉलर है। वे दुनिया के 22वें सबसे अमीर व्यक्ति है।

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