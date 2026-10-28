रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जियो प्लेटफॉर्म्स की IPO लिस्टिंग सेरेमनी के दौरान भावुक हो गए। कार्यक्रम में उनके बच्चों अनंत अंबानी और ईशा अंबानी ने कंपनी के सफर, परिवार की विरासत और जियो की उपलब्धियों पर बात की। इस दौरान बच्चों को सुनते हुए मुकेश अंबानी की आंखों में आंसू आ गए।

ईशा अंबानी ने याद किए पिता के शुरुआती दिन

रिलायंस रिटेल वेंचर्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईशा अंबानी ने बताया कि कुछ दिन पहले परिवार के साथ डिनर के दौरान मुकेश अंबानी ने साल 1977 की यादें साझा की थीं। उस समय वह 20 साल के थे और रिलायंस के पहले पब्लिक ऑफरिंग के काम से जुड़े थे। उनके दादा धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस को आम लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया था।

जियो आईपीओ की लिस्टिंग के इस कार्यक्रम में ईशा ने बताया कि जियो ने इस साल करीब 15.5 अरब डॉलर का राजस्व और लगभग 8 अरब डॉलर की वास्तविक कमाई दर्ज की। उन्होंने कहा कि महज 10 साल में यह उपलब्धि हासिल करना बड़ी बात है लेकिन हर आंकड़े के पीछे एक ग्राहक है। उन्होंने ग्राहकों का आभार जताते हुए कहा, ‘जियो आपने बनाया। आपने इसे अपनाया।’

ईशा ने अपने भाई और रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी की मेहनत की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि जियो के सफर के पिछले 13 वर्षों में आकाश शायद ही कभी आधी रात से पहले घर आए हों। ईशा ने कहा कि उन्हें आकाश की बहन होने पर बेहद गर्व है।

‘कारोबार मेरे लिए पूजा है’

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने अपने संबोधन की शुरुआत आभार व्यक्त करते हुए की। उन्होंने जियो पर भरोसा करने वाले लाखों लोगों को इस उपलब्धि का श्रेय दिया।

अनंत ने कहा, ”एक्सचेंज में बजने वाली घंटी मेरे लिए मंदिर की घंटी जैसी होगी क्योंकि मेरे लिए कारोबार पूजा है और हर पूजा का अंत प्रसाद से होता है। प्रसाद हमेशा बांटा जाता है। आज जियो भारत के साथ साझा किया जा रहा है।”

उन्होंने ईशा, आकाश और खुद को तीन शरीर लेकिन एक आत्मा बताया और कहा कि तीनों का संकल्प परिवार के सपनों को पूरा करना है।

दादा के सपने और मां के संस्कारों का किया जिक्र

अनंत अंबानी ने कहा कि रिलायंस नए सपने देखता रहेगा लेकिन उसकी जड़ें हमेशा वही रहेंगी। उन्होंने अपने दादा के सपनों, दादी के आशीर्वाद, पिता के मार्गदर्शन और मां से मिले विनम्रता व देखभाल के संस्कारों को कंपनी की नींव बताया।

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रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सैटेलाइट इंटरनेट के कारोबार में इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक समेत दूसरी कंपनियों से मुकाबले का स्वागत किया है। कंपनी का कहना है कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। स्टारलिंक को भारत में लॉन्च करने में देरी को लेकर मस्क के आरोपों पर रिलायंस की ओर से यह पहला आधिकारिक बयान है।