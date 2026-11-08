Muhurat Trading 2026: आज 8 नवंबर (रविवार) को दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। सामान्य तौर पर रविवार के दिन शेयर बाजार बंद रहता है। लेकिन आज दिवाली के वजह से कुछ समय के लिए मुहुर्त ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार खुलेगा। इस दौरान निवेशकों को बाजार में निवेश करने का मौका मिलेगा।

यहां हम आपको मुहूर्त ट्रेडिंग के समय की जानकारी दे रहे हैं…

मुहूर्त ट्रेडिंग का समय

सेशन समय प्री-ओपन सेशन दोपहर 2:05 बजे से 2:20 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक क्लोजिंग सेशन (Non-CAS) दोपहर 3:30 बजे से 3:50 बजे तक क्लोजिंग सेशन (CAS) दोपहर 3:35 बजे से 3:50 बजे तक पोस्ट-क्लोजिंग सेशन दोपहर 3:50 बजे से शाम 4:00 बजे तक

MCX Muhurat Trading: कमोडिटी मार्केट टाइमिंग

अगर हम एमसीएक्स पर स्पेशल ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहां दोपहर 2:05 PM से 2:19 PM तक और मुख्य ट्रेडिंग सेशन 2:20 PM से 3:30 PM तक चलेगा।

एक्सचेंज के अनुसार, सभी कमोडिटी और इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे। क्लाइंट कोड में 3:45 बजे तक बदलाव कर सकेंगे।

क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग?

हर वर्ष दिवाली के मौके पर शेयर बाजार कुछ वक्त के लिए खोला जाता है, जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। इसे निवेशक नए संवत् की शुभ शुरुआत मानते हैं और इस दौरान नए निवेश या शेयर खरीदने की परंपरा निभाते हैं।

नवंबर में शेयर बाजार की छुट्टियां

तारीख दिन शेयर बाजार की स्थिति 10 नवंबर 2026 मंगलवार दिवाली-बलिप्रतिपदा के मौके पर बंद 24 नवंबर 2026 मंगलवार प्रकाश गुरुपर्व के मौके पर बंद

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