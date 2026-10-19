Diwali Muhurat Trading 2026: दिवाली पर शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग का इंतजार करने वाले निवेशकों के लिए जरूरी अपडेट है। BSE ने इस खास सत्र का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बार लक्ष्मी पूजन के दिन रविवार को बाजार में सीमित समय के लिए कारोबार होगा।

सामान्य दिनों से अलग, इस सत्र में ट्रेडिंग शुरू होने से पहले और बाजार बंद होने तक की गतिविधियों के लिए अलग-अलग समय तय किया गया है। ऐसे में अगर आप दिवाली पर शेयर खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो कारोबार शुरू होने से पहले इसका पूरा टाइम टेबल जान लेना जरूरी है।

दिवाली पर पर कब खुलेगा शेयर बाजार?

BSE के मुताबिक, लक्ष्मी पूजन के अवसर पर रविवार, 8 नवंबर को शेयर बाजार में यह विशेष ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया जाएगा। सोमवार, 19 अक्टूबर को जारी एक सर्कुलर में, BSE ने इस विशेष सत्र के लिए विस्तृत समय-सारणी जारी की है। इसमें प्री-ओपन ट्रेडिंग, ब्लॉक डील, क्लोजिंग ऑक्शन और क्लोजिंग के बाद की गतिविधियां शामिल हैं।

BSE के सर्कुलर के अनुसार, ट्रेडिंग सदस्य दोपहर 1:15 बजे से 1:50 बजे के बीच लॉग इन कर सकेंगे। इसके बाद, दोपहर 1:50 बजे से 2:05 बजे तक ब्लॉक डील विंडो खुली रहेगी।

प्री-ओपन सत्र दोपहर 2:05 बजे शुरू होगा, जिसमें दोपहर 2:10 बजे तक लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर दोनों डाले जा सकेंगे। दोपहर 2:10 बजे से 2:15 बजे के बीच केवल लिमिट ऑर्डर ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑर्डर मैचिंग और कन्फर्मेशन का समय दोपहर 2:15 बजे से 2:17 बजे तक तय किया गया है, जिसके बाद दोपहर 2:20 बजे तक एक बफर पीरियड होगा।

एक्सचेंज ने दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक लगातार ट्रेडिंग (कंटीन्यूअस ट्रेडिंग) का समय तय किया है, हालांकि इस दौरान बाद के हिस्से में क्लोजिंग-ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

एक्सचेंज ने बताया कि निर्धारित ट्रेडिंग तंत्र के अनुसार, कुछ ऑक्शन अवधियों के दौरान ऑर्डर एंट्री को बीच-बीच में रैंडम तरीके से रोका जा सकता है।

सामान्य ट्रेडिंग दिनों के विपरीत, जब इक्विटी बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक काम करता है, मुहूर्त ट्रेडिंग एक छोटे विशेष सत्र के दौरान होती है।

सामान्य दिनों में कब खुलता है शेयर बाजार?

सामान्य ट्रेडिंग दिनों में इक्विटी बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक काम करता है।

यह भी पढ़ें: विप्रो के तिमाही नतीजे

आईटी कंपनी विप्रो ने 15 अक्टूबर को वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 9.1% बढ़कर 24,752.7 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 22,697.3 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया था। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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