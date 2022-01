उन्होंने आगे कहा कि इसके अतिरिक्त एमटीबी ग्राहकों के लिए ट्रक के तेजी से टर्नअराउंड की गारंटी के जरिए हाई अपटाइम सुनिश्चित करने के लिए एक सेवा गारंटी (चाहे वह राजमार्ग पर हो या डीलरशिप कार्यशाला में) की पेशकश कर रहा है।

महिंद्रा ग्रुप के तहत आने वाले महिंद्रा ट्रक और बस डिविजन (Mahindra’s Truck and Bus Division : MTB) ने सोमवार (17 जनवरी, 2022) को अपने भारत स्टेज-6 (BS-VI) उत्सर्जन मानकों वाले ट्रकों के लिए ‘अधिक माइलेज पाओ या ट्रक वापस कर दो’ (‘Get More Mileage or Give Truck Back’) नाम से एक गारंटी स्कीम चालू की।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि माइलेज गारंटी महिंद्रा बीएस-6 ट्रकों की पूरी श्रृंखला – एचसीवी, आईसीवी और एलसीवी पर लागू होगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ऑटोमोटिव क्षेत्र) विजय नाकरा ने कहा कि ट्रकों की श्रेणी में माइलेज गारंटी योजना हल्के, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इस पेशकश का यह सबसे बढ़िया वक्त है।

नाकरा ने आगे यह भी बताया कि यह महिंद्रा की तकनीकी तौर पर उन्नत, श्रेणी-अग्रणी उत्पादों को बनाने की क्षमता में कंपनी के ग्राहकों के विश्वास की पुष्टि करेगा और सेगमेंट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए भारतीय कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के लिए बढ़िया मानक स्थापित करेगा।

कंपनी के मुताबिक, नई रेंज में फ्यूलस्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ 7.2 लीटर एमपावर इंजन (एचसीवी) और एमडीआई टेक इंजन (आईएलसीवी) शामिल हैं। बकौल एमटीबी, “इस तथ्य को देखते हुए कि ईंधन एक ट्रांसपोर्टर की परिचालन लागत (60 प्रतिशत से अधिक) का एक प्रमुख घटक है, इस प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के साथ महिंद्रा बीएस-VI ट्रक रेंज उन्हें एक बढ़त प्रदान करेगी और उनके परिवहन व्यवसाय को बढ़ाएगी, उच्च समृद्धि प्रदान करेगी।”

महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में बिजनेस हेड (कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस यूनिट) जलज गुप्ता की मानें तो “गेट मोर माइलेज या गिव द ट्रक बैक’ पहली बार हमारे एचसीवी ट्रक ब्लैज़ो पर 2016 में पेश किया गया था और एक भी ट्रक वापस नहीं आया है। हमारे सभी नए परिचय – ब्लैज़ो एक्स, फ्यूरियो आईसीवी रेंज और फ्यूरियो 7 ने बढ़िया फ्यूल एफिशियंसी दी है।

एमटीबी 3.5 टन से 55 टन तक, ट्रकों की एक पूरी श्रृंखला की पेशकश करता है, जिसमें एचसीवी ब्लाजो एक्स, आईवीसी फ्यूरियो और एलसीवी फ्यूरियो 7 और जायो श्रृंखला शामिल हैं। माइलेंज गारंटी योजना ‘अधिक माइलेज पाओ या ट्रक वापस कर दो’ की पेशकश पहली बार 2016 में ब्लाजो ट्रक के लिए की गई थी। (पीटीआई-भाषा इनपुट्स के साथ)