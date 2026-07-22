भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर स्टार्टअप सेक्टर में बड़ा दांव लगाया है। इस बार उन्होंने रूफटॉप सोलर बाजार पर भरोसा जताया है। धोनी ने अपने फैमिली ऑफिस Midas Deals के जरिए सोलर एनर्जी स्टार्टअप SolarSquare में निवेश किया है।

SolarSquare ने इस निवेश की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि धोनी सिर्फ निवेशक ही नहीं होंगे, बल्कि कंपनी के ब्रांड एंबेसडर की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। हालांकि, उन्होंने कंपनी में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है।

भारत में स्वच्छ ऊर्जा और रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने की दिशा में यह निवेश अहम माना जा रहा है। ऐसे समय में जब देश में सोलर अपनाने की रफ्तार बढ़ रही है।

लगभग 510 करोड़ रुपये का फंडिंग राउंड किया पूरा

यह कदम एक बड़े फाइनेंसिंग पुश से जुड़ा है, जहां SolarSquare ने हाल ही में 53 मिलियन डॉलर (लगभग 510 करोड़ रुपये) का सीरीज C राउंड पूरा किया, जिसमें मौजूदा बैकर Lightspeed ने राउंड को लीड किया। लोअरकार्बन कैपिटल, रेनमैटर और गुड कैपिटल ने भी हिस्सा लिया।

SolarSquare ने इस टाई-अप को एक रूटीन फंडिंग ट्रांजैक्शन से कहीं ज्यादा बताया। कंपनी ने एक बयान में कहा कि धोनी के निवेश करने के फैसले ने भारत के रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर मार्केट के लॉन्ग-टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में उनके विश्वास का संकेत दिया।

उभरता हुआ सेक्टर

सोलरस्क्वेयर के अपने अनुमान के मुताबिक, भारत में करीब 70 मिलियन घर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए टेक्निकली सही हैं। यह संख्या बताती है कि यह सेक्टर अपनी लिमिट के मुकाबले अभी कितना शुरुआती स्टेज में है। और ज़ूम आउट करें तो संख्याएं और भी बड़ी हो जाती हैं। 2030 तक भारत की पूरी क्लीनटेक इकॉनमी 152 बिलियन डॉलर की होने की उम्मीद है।

धोनी का इन्वेस्टमेंट ट्रेल

धोनी के लिए पर्सनली, सोलरस्क्वेयर डील कोई अकेला दांव नहीं है। यह इस साल का उनका तीसरा स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट है, इससे पहले उन्होंने ऑडियो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म कुकू और गेमिंग कंपनी लाइटफ्यूरी गेम्स में हिस्सा लिया था। उन्होंने पिछले कई सालों में चुपचाप भारतीय स्टार्टअप में सबसे बड़े सेलिब्रिटी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में से एक बनाया है, जो खेल और एंटरटेनमेंट से कहीं आगे के सेक्टर में फैला हुआ है।

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आईपीएल के संस्थापक और पहले चेयरमैन ललित मोदी ने करीब 16 साल बाद भारत लौटने का ऐलान किया है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब उन्हें 2009 के आईपीएल से जुड़े FEMA मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। यहां पढ़ें पूरी खबर…