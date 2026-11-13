MP Ladli Behna Yojana 42vi Kist: मध्य प्रदेश की 1.24 करोड़ से ज्यादा लाड़ली बहनों के लिए गुड न्यूज है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सहायता राशि भेजी गई है।

मई 2023 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है…

महिलाओं के खाते में आए 1500 रुपये

आज पिछोर, शिवपुरी से ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ अंतर्गत प्रदेश की 1.24 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में ₹1,831 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया।

ऐसे करें चेक आपके खाते में पैसे आए या नहीं

– आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं।

– होम पेज पर दिखाई दे रहे “आवेदन एवं भुगतान की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें।

– इसके बाद अपना आवेदन क्रमांक दर्ज करें।

– अब कैप्चा भरें।

– इसके बाद OTP भेजें पर क्लिक करें।

– OTP को दर्ज करें।

– इसके बाद खोजें पर क्लिक करें।

– अब आपको स्क्रीन पर भुगतान की स्थिति दिख जाएगी।

क्या है इस योजना का उद्देश्य?

प्रदेश सरकार लाड़ली बहना योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप अधिक स्वावलम्बी बनाना चाहती है।

कौन हैं लाड़ली बहना योजना के लिए पात्र?

लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए महिला का मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी होना जरूरी है। महिला विवाहित होनी चाहिए। इसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 साल की उम्र पूरी हो चुकी हो और उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए।

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