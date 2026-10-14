Ladli Behna Yojana 41th Installment: मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा लाड़ली बहनों के लिए गुड न्यूज है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत पात्र बहनों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सहायता राशि भेजी गई है।

मई 2023 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के तहत राज्य सरकार हर महीने पात्र महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपनी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें।

लाड़ली बहनों के खाते में आए 41वीं किस्त के 1500 रुपये

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज यानी 14 अक्टूबर को उमरिया जिले के गुरुवाही गांव में आयोजित लाड़ली बहना योजना सम्मेलन में शामिल हुए। यह कार्यक्रम मानपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आयोजित किया गया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के जरिए लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 1,500 रुपये प्रति महिला ट्रांसफर कर दिए गए हैं।

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