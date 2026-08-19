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Ladli Behna Yojana 39vi Kist: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त को लेकर प्रदेश की महिलाओं का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मैहर से योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। इस बार पात्र लाड़ली बहनों के खातों में ₹1,500 की नियमित किस्त के साथ ₹250 का शगुन भी दिया जाएगा, यानी कुल ₹1,750 की राशि मिलेगी।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश की लाखों महिलाओं को रक्षाबंधन पर आर्थिक सौगात मिलेगी। राशि ट्रांसफर होने के बाद लाभार्थी महिलाएं अपने बैंक खाते में रकम आने की जानकारी चेक कर सकेंगी। योजना की 39वीं किस्त से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग पर बने रहे…

Live Updates
12:00 (IST) 19 Aug 2026

कौन हैं लाड़ली बहना योजना के लिए पात्र?

लाड़ली बहना योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं जो मध्य प्रदेश की निवासी हों। इस योजना का फायदा लेने के लिए महिला को विवाहित होनी चाहिए। इसमें विधवा, तलाकशुदा और छोड़ी गई महिलाएं भी शामिल हैं।

11:43 (IST) 19 Aug 2026

लाड़ली बहना योजना के बारे में

पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा मई 2023 में लाड़ली बहना योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था। बाद में इसे सरकार ने बढ़ाकर 1250 रुपये और फिर 1500 रुपये कर दिया गया है। इस बार पात्र महिलाओं को 1750 रुपये की राशि मिलेगी।

11:42 (IST) 19 Aug 2026
आज मिलेगी लाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त

https://twitter.com/CMMadhyaPradesh/status/2089903674881716585?s=20