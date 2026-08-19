Ladli Behna Yojana 39vi Kist: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त को लेकर प्रदेश की महिलाओं का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मैहर से योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। इस बार पात्र लाड़ली बहनों के खातों में ₹1,500 की नियमित किस्त के साथ ₹250 का शगुन भी दिया जाएगा, यानी कुल ₹1,750 की राशि मिलेगी।

सरकार के इस फैसले से प्रदेश की लाखों महिलाओं को रक्षाबंधन पर आर्थिक सौगात मिलेगी। राशि ट्रांसफर होने के बाद लाभार्थी महिलाएं अपने बैंक खाते में रकम आने की जानकारी चेक कर सकेंगी। योजना की 39वीं किस्त से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग पर बने रहे…

Live Updates