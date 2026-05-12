Ladli Behna Yojana 36vi Kist LIVE Updates: मध्यप्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार की लाड़ली बहना योजना के तहत जल्द ही 36वीं किस्त जारी होने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

अब तक लाड़ली बहना योजना की 35 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब 13 मई 2026 को मुख्यमंत्री मोहन यादव नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी में आयोजित कार्यक्रम से सिंगल क्लिक के जरिए महिलाओं के खातों में 36वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करेंगे।

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