Ladli Behna Yojana 36vi Kist LIVE Updates: मध्यप्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार की लाड़ली बहना योजना के तहत जल्द ही 36वीं किस्त जारी होने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
अब तक लाड़ली बहना योजना की 35 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब 13 मई 2026 को मुख्यमंत्री मोहन यादव नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी में आयोजित कार्यक्रम से सिंगल क्लिक के जरिए महिलाओं के खातों में 36वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करेंगे।
लाड़ली बहना योजना के लिए पात्रता
महिला मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।
विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।
आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
लाड़ली बहना योजना के लिए पात्रता
महिला मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।
विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।
आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
कल आएगी लाड़ली बहना योजना की 36वीं किस्त
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 36वीं किस्त 13 मई को जारी होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान तहत प्रदेश की लाड़ली बहनों के खातों में ऑनलाइन माध्यम से राशि का अंतरण करेंगे।