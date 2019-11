आगामी दिनों में Motor Insurance का प्रीमियम आपकी ड्राइविंग का स्टाइल तय कर सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि Telematics Insurance लागू होने की संभावना है। दरअसल, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDAI) द्वारा गठित एक समूह ने मोटर व्हीकल्स के लिए टेलीमैटिक्स बीमा लागू करने का प्रस्ताव रखा है। टेलीमैटिक्स बीमा, में ‘pay as you drive’ और ‘pay how you drive’ कवर मिलेंगे, जो कि बीमित वाहन और उसके राइडर के डेटा के आधार पर होगा।

पैनल ने निजी कार और टू व्हीलर पॉलिसी के लिए ‘Named Driver Policy’ की सिफारिश विकल्प के तौर पर भी की है। ‘Named Driver Policy’, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर होगी, जिसमें कवरेज सिर्फ ड्राइवर्स (जिनका पॉलिसी पर नाम होगा, न कि वाहन चलाने वाले अन्य लोगों को) को मिलेगा। पैनल के मुताबिक, “ड्राइवर्स की डीटेल्स पॉलिसी शेड्यूल में शामिल होंगी।”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App