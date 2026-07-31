केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) योजना को अगले पांच साल यानी 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय को मंजूरी दे दी है।

इस फैसले से करोड़ों पात्र किसानों को आने वाले वर्षों में भी हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती रहेगी।

पीएम किसान योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है। इसका उद्देश्य देश के आर्थिक रुप से कमजोर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। यह राशि 3 समान किस्तों यानी हर 4 महीने के अंतराल में किसानों के खाते में जमा की जाती है।

पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

पीएम-किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। या फिर संबंधित राज्य कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है।

पीएम किसान योजना के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है?

पीएम किसान योजना के लिए आवेदन करने के लिए इन तीन दस्तावेजों (आधार, बैंक अकाउंट और भूमि रिकॉर्ड) की जरूरत पड़ती है।

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