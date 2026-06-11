मोदी सरकार ने 22 से 30 फीसदी तक एथेनॉल वाले पेट्रोल पर से एक्‍साइज ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक मोदी सरकार ने 22%, 25%, 27% और 30% एथेनॉल मिले पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी खत्म की है। यह मौजूदा E20 प्रोग्राम से ज़्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग लेवल को समर्थन करने की दिशा में एक अहम कदम है। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि सरकार ने 30% तक एथेनॉल वाले एथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए स्टैंडर्ड को मंज़ूरी दी है। इससे ज़्यादा एथेनॉल मिले पेट्रोल वाले तेल को कमर्शियल तौर पर अपनाने का रास्ता साफ़ हो गया है।

बुधवार देर रात जारी किए गए नोटिफिकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ़ रेवेन्यू ने कई सेंट्रल एक्साइज़ नोटिफिकेशन में बदलाव किया है। इसमें 22%, 25%, 27% और 30% एथेनॉल वाले एथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए ज़ीरो एक्साइज़ ड्यूटी रेट और उससे जुड़ी छूट दी गई है। लेकिन शर्त है कि ये ब्लेंड ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) स्पेसिफिकेशन IS 19850 के मुताबिक हों।

पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का टारगेट पूरा

नोटिफिकेशन में E22, E25, E27 और E30 फ्यूल ब्लेंड के लिए ज़ीरो एक्साइज़ ड्यूटी रेट दिया गया है जो BIS स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का अपना टारगेट तय समय से पहले ही हासिल कर लिया है और कच्चे तेल का इंपोर्ट कम करने, कार्बन एमिशन कम करने और देश में बनने वाले बायोफ्यूल की मांग बढ़ाने के लिए ज़्यादा ब्लेंडिंग लेवल की तलाश कर रहा है।

नोटिफिकेशन के तहत E22 फ्यूल में 78% पेट्रोल और 22% इथेनॉल होगा, जबकि E25, E27 और E30 फ्यूल में क्रमशः 25%, 27% और 30% एथेनॉल होगा। छूट तब लागू होती है जब मोटर स्पिरिट पर सही ड्यूटी दी गई हो और ब्लेंड में इस्तेमाल होने वाले एथेनॉल पर लागू GST दिया गया हो।

अधिनियम संख्या 11/2017-सेंट्रल एक्साइज और अधिसूचना संख्या 28/2002-सेंट्रल एक्साइज में बदलाव किए गए हैं, जबकि अलग-अलग नोटिफिकेशन में इन ज़्यादा ब्लेंड को अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस से भी छूट दी गई है।

तेज़ी से बढ़ा है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम

भारत का एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हाल के सालों में तेज़ी से बढ़ा है। गन्ने और अनाज वाली डिस्टिलरी से प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा एथेनॉल की खरीद तेज़ी से बढ़ी है। सरकार ने बार-बार इशारा किया है कि E20 माइलस्टोन हासिल करने के बाद उसका ब्लेंडिंग लेवल और बढ़ाने का इरादा है। हालांकि E25 या E30 अपनाने के लिए अभी तक कोई फॉर्मल रोडमैप की घोषणा नहीं की गई है।

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