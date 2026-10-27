माइक्रोसॉफ्ट ने अपने करीब 27% कर्मचारियों यानी लगभग 60000 लोगों को स्वैच्छिक रूप (voluntary buyouts) से नौकरी छोड़ने का ऑफर दिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर भारी निवेश कर रही है। कंपनी की चीफ पीपल ऑफिसर एमी कोलमैन ने सोमवार को एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि स्वैच्छिक नौकरी छोड़ने का यह ऑफर कनाडा, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में पात्र कर्मचारियों के लिए उपलब्ध था।

कोलमैन ने लिखा, ”स्वैच्छिक रूप से नौकरी छोड़ने का यह ऑफर हमारे लिए नया है। हम इससे सीखेंगे। इसके साथ ही हम कर्मचारियों को जरूरी काम पर ध्यान देने, नई स्किल सीखने और जहां तक संभव हो माइक्रोसॉफ्ट के भीतर नए अवसर तलाशने में मदद करते रहेंगे।”

आने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के वित्तीय नतीजे

माइक्रोसॉफ्ट बुधवार को अपने तिमाही वित्तीय नतीजे जारी करने वाली है। जून के आखिर तक कंपनी में करीब 223000 फुलटाइम कर्मचारी काम कर रहे थे। वॉशिंगटन के रेडमंड में स्थित माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों ने इसी महीने अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ। सोमवार को कंपनी के शेयरों में करीब 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

इससे पहले मई में माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिका में अपने करीब 8750 कर्मचारियों यानी कुल अमेरिकी कर्मचारियों के लगभग 7 प्रतिशत को स्वैच्छिक रूप से नौकरी छोड़ने का ऑफर देने की योजना बनाई थी। इस योजना से जु़ड़े दो लोगों ने यह जानकारी दी थी। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बारे में बात करने की अनुमति नहीं होने के कारण अपनी पहचान जाहिर नहीं की।

जुलाई में कंपनी ने 4800 कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की थी। यह संख्या कंपनी के वैश्विक कर्मचारियों का करीब 2.1 प्रतिशत थी। इस छंटनी से माइक्रोसॉफ्ट के Xbox वीडियो गेम कारोबार के बड़ी संख्या में कर्मचारी भी प्रभावित हुए थे।

डेटा सेंटरो में तेजी से निवेश

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को ताकत देने के लिए डेटा सेंटरों पर तेजी से निवेश किया जा रहा है। इस साल यह निवेश 700 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। इसके चलते मेमोरी चिप्स, कंप्यूटर प्रोसेसर, अन्य डिवाइसेज और बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसका असर महंगाई पर इस साल के अंत तक बना रह सकता है।

माइक्रोसॉफ्ट कई सालों से अपनी AI क्षमताओं को बढ़ाने में जुटी है। 2024 में कंपनी ने AI तकनीक से लैस पर्सनल कंप्यूटरों की एक नई कैटेगिरी पेश की थी। इन कंप्यूटरों में कंपनी के AI असिस्टेंट Copilot को Windows ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जोड़ा गया। Windows का इस्तेमाल पहले से ही लाखों लोग करते हैं।

इसके बाद अक्टूबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने Mico नाम का एक नया AI कैरेक्टर पेश किया। यह एक तैरते हुए कार्टून चेहरे जैसा दिखता है जिसका आकार किसी बुलबुले या आग की लौ जैसा है। Mico को कंपनी के वर्चुअल AI असिस्टेंट Copilot के एक नए रूप के तौर पर पेश किया गया।

Microsoft कर्मचारियों की सैलरी का खुलासा!

पिछले कुछ महीनों से माइक्रोसॉफ्ट नकारात्मक कारणों के चलते खबरों में रही है। और सबसे बड़ी वजह है दुनियाभर से करीब 9000 कर्मचारियों की छंटनी। Microsoft ने पिछले कुछ समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर निर्भरता बढ़ाने के चलते अपनी वर्कफोर्स में कटौती की है। और कंपनी ने पुष्टि करते हुए कहा था कि कंपनी को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए नौकरियों में कटौती करनी पड़ रही है। कंपनी ने एआई में अरबों रुपये का निवेश किया है, खासतौर पर Windows के Copilot टूल पर। OpenAI में भी कंपनी अब तक की सबसे बड़ी निवेशक है।