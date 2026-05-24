कई लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा खतरा बाजार गिरने से होता है लेकिन सच यह है कि कई बार असली नुकसान उस छोटे से खर्च से होता है, जो हर साल चुपचाप आपके रिटर्न को काटता रहता है। ये खर्च इतना छोटा दिखता है कि ज्यादातर निवेशक इसे नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन लंबे समय में यही छोटा फर्क लाखों रुपये का नुकसान कर सकता है…

दो इन्वेस्टर हर महीने 20,000 रुपये की SIP करते हैं। दोनों ने एक जैसे फंड में निवेश किया, दोनों को एक जैसा मार्केट मिला और दोनों पूरे 20 साल तक बिना रुके निवेश करते रहे। न किसी ने घबराकर पैसा निकाला, न किसी ने गलत फैसला लिया।

फिर भी 20 साल बाद एक इन्वेस्टर के पास दूसरे से करीब 20 लाख रुपये ज्यादा थे। फर्क सिर्फ इतना था कि एक फंड का खर्च दूसरे से थोड़ा कम था।

कौन खा रहा है चुपचाप रिटर्न?

हर म्यूचुअल फंड आपके पैसे को मैनेज करने के लिए आपसे सालाना फीस लेता है। इसे एक्सपेंस रेश्यो कहते हैं। इसमें फंड मैनेजर की सैलरी, रिसर्च कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च, और कई मामलों में आपको फंड बेचने वाले को दिया गया कमीशन भी शामिल होता है।

यह वह हिस्सा है जो ज्यादातर निवेशक भूल जाते हैं: यह फीस कभी भी अलग डिडक्शन के तौर पर नहीं दिखाई जाती है। NAV कैलकुलेट होने से पहले ही इसे चुपचाप आपके रिटर्न के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है। आपको कभी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखता। आपको कभी कोई बिल नहीं मिलता। पैसा बस जितना बढ़ना चाहिए उससे थोड़ा धीरे बढ़ता है। अब यहां यह जरूरी हो जाता है।

भारत में हर म्यूचुअल फंड दो वर्जन (एक रेगुलर प्लान और एक डायरेक्ट प्लान) में आता है। वही फंड, वही मैनेजर, पोर्टफोलियो में वही स्टॉक, सिर्फ कीमत का फर्क है।

रेगुलर प्लान में आपका इन्वेस्टमेंट ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए होता है। जब तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं, वे ट्रेल कमीशन कमाते हैं (आम तौर पर हर साल 0.5% से 1.2%) । यह कमीशन एक्सपेंस रेश्यो में शामिल होता है।

डायरेक्ट प्लान में आप सीधे म्यूचुअल फंड हाउस के जरिए इन्वेस्ट करते हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं। एक्सपेंस रेश्यो ठीक उतना ही कम होता है।

हर साल 1% का फ़र्क मामूली लग सकता है। लेकिन 20 सालों में 20,000 रुपये महीने की SIP पर, यह लॉन्ग-टर्म वेल्थ क्रिएशन में बड़ा फर्क ला सकता है। 1.63 करोड़ रुपये और 1.83 करोड़ रुपये के बीच का अंतर, यह मानते हुए कि सालाना रिटर्न क्रमशः 11% और 12% है यानी Rs 20 लाख चले गए। मार्केट में नहीं। एक ऐसी कीमत पर जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि आप चुका रहे हैं।

असली फंड में यह कैसा दिखता है?

यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। यहां पॉपुलर फंड में असली एक्सपेंस रेशियो दिए गए हैं:

फंड का नाम श्रेणी डायरेक्ट प्लान खर्च (टीईआर) रेगुलर प्लान खर्च (टीईआर) दोनों में अंतर एडेलवाइस मिड कैप फंड मिड कैप 0.60% 1.80% 1.20% इनवेस्को इंडिया मिड कैप फंड मिड कैप 1.04% 2.17% 1.13% एक्सिस स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप 0.65% 1.74% 1.09% एचएसबीसी मिडकैप फंड मिड कैप 2.53% 3.59% 1.06% सुंदरम स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप 0.85% 1.91% 1.06%

ध्यान दें: ऊपर दिए गए फंड सिर्फ उदाहरण के लिए हैं। कई दूसरी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम हैं जहां एक ही स्कीम के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बीच टोटल एक्सपेंस रेशियो (TER) में 1% से ज्यादा का अंतर है, जो लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर रिटर्न पर बड़ा असर डाल सकता है।

ये अंतर राउंडिंग एरर नहीं हैं। लॉन्ग-टर्म SIP पर, उनमें से हर परसेंटेज पॉइंट (साल दर साल) एक बहुत असली वेल्थ गैप में बदल जाता है।

आपने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया?

जब आपने सालों पहले अपना SIP शुरू किया था। तो किसी ने प्लान टाइप के बारे में नहीं बताया। वे क्यों बताते? कमीशन इस बात पर निर्भर करता है कि आप रेगुलर प्लान में बने रहें।

इसलिए ज़्यादातर निवेशक ने कभी चेक करने के बारे में नहीं सोचा। वे अपने पैसे को बढ़ते हुए देखते हैं, मान लेते हैं कि सब ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं।

लेकिन बढ़ना और जितनी तेजी से हो सके बढ़ना, ये दो बहुत अलग बातें हैं।

एक्सपेंस रेश्यो से कोई खास तकलीफ नहीं होती। यह बस चुपचाप यह पक्का करता है कि आपके पास कम बचे और आपको तब पता चलता है कि कितना कम बचा है जब इसे पूरी तरह से रिकवर करने में बहुत देर हो चुकी होती है।

क्या रेगुलर प्लान हमेशा गलत होते हैं?

अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है जो सच में अपनी फीस कमाता है, जिसने आपको सही एसेट एलोकेशन बनाने में मदद की, क्रैश के दौरान आपको पैनिक-सेलिंग से बचाया, आपके पोर्टफोलियो को रेगुलर रिव्यू किया और आपको पर्सनलाइज़्ड सलाह दी, तो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस रेश्यो देना पूरी तरह से सही हो सकता है।

समस्या रेगुलर प्लान नहीं है। समस्या उस सलाह के लिए पेमेंट करने की है जो आपको नहीं मिल रही है।

बहुत सारे इन्वेस्टर रेगुलर प्लान में होते हैं, जो उन्हें किसी बैंक रिलेशनशिप मैनेजर ने बेचे होते हैं, जिसने बाद में नौकरी बदल ली है, या किसी रिश्तेदार ने जो बस मदद करना चाहता था। कोई भी पोर्टफोलियो का रिव्यू नहीं कर रहा है। कोई भी सलाह नहीं दे रहा है। और फिर भी कमीशन हर साल आपके रिटर्न से मिलता रहता है। यही वह हिस्सा है जिसे ठीक करने की जरूरत है।

इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए?

अगर यह पढ़कर आपको तुरंत रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान पर स्विच करने का मन हो रहा है, तो रुककर पूरी बात समझना जरूरी है।

हर इन्वेस्टर की स्थिति अलग होती है; इसलिए, सिर्फ एक्सपेंस रेश्यो के आधार पर फैसला लेना समझदारी नहीं होगी। सबसे पहले, यह चेक करें कि आपके मौजूदा इन्वेस्टमेंट रेगुलर प्लान में हैं या डायरेक्ट प्लान में। कई इन्वेस्टर के पास यह बेसिक जानकारी भी नहीं होती है।

इसके बाद, दोनों ऑप्शन के बीच असली अंतर समझने के लिए एक्सपेंस रेश्यो की जांच करें। अगर आप अपने मौजूदा इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एग्जिट लोड और कैपिटल गेन टैक्स जैसे फैक्टर को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। जल्दबाजी में उठाया गया कदम बेवजह टैक्स का बोझ डाल सकता है।

इसके अलावा, खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है: क्या आपको सच में एक फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत है?

अगर आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं, और मार्केट के उतार-चढ़ाव के बीच इमोशनल होकर फैसले लेने से बच सकते हैं, तो कम कीमत वाला ऑप्शन आपके लिए सही हो सकता है।

हालांकि, अगर प्रोफेशनल गाइडेंस आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक ज़रूरी हिस्सा है, तो सिर्फ कीमत के आधार पर फैसला लेना सही तरीका नहीं हो सकता है।

आखिरकार, असली फाइनेंशियल समझदारी सिर्फ सबसे कम कीमत वाला ऑप्शन चुनने में नहीं है, बल्कि यह समझने में है कि आपको अपने पैसे के बदले में असल में क्या वैल्यू मिल रही है।

यह भी पढ़ें: EPFO ने UPI आधारित सिस्टम की टेस्टिंग पूरी की, सीधे खाते में आएगा पैसा

अब PF का पैसा निकालना पहले से ज्यादा आसान होने वाला है। EPFO जल्द ही UPI-आधारित सिस्टम शुरू करने जा रहा है, जिससे लोग अपना PF पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे।

श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि इस सुविधा की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इस नए सिस्टम से EPFO के 7 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को तेज और आसान निकासी की सुविधा मिलेगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[ डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में बताए गए एक्सपेंस रेश्यो बदल सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन हैं। यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं माना जाना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट फैसला लेने से पहले कृपया SEBI-रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, पिछला परफॉर्मेंस भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं देता है। ]