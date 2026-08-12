देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन अपने पद से इस्तीफा दे दिया हैं। हालांकि, वे फरवरी 2027 तक इस जिम्मेदारी पर बने रहेंगे। उनका यह फैसला 18 अगस्त को होने वाली टाटा संस की वार्षिक आम बैठक (AGM) से ठीक पहले सामने आया है।

चंद्रशेखरन ने साल 2017 में टाटा संस के चेयरमैन का पद संभाला था। वे टाटा परिवार से बाहर के पहले पेशेवर मैनेजर थे, जिन्हें समूह की कमान सौंपी गई थी।

जनसत्ता के सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, चंद्रशेखरन का जाना टाटा ट्रस्ट्स में मतभेदों के बाद हुआ है, जिसके पास टाटा संस में 66 परसेंट हिस्सेदारी है। चेयरमैन नोएल टाटा की लीडरशिप में टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टियों ने अनौपचारिक रूप से चंद्रशेखरन को डायरेक्टर के तौर पर फिर से नॉमिनेट करने और टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर उनके कार्यकाल को रिन्यू न करने का फैसला किया था। टाटा ग्रुप के एक सीनियर डायरेक्टर ने कहा कि इस फैसले को 13 अगस्त को टाटा ट्रस्ट्स की मीटिंग में औपचारिक रूप दिया जाना था।

टाटा ग्रुप को छह महीने में चंद्रशेखरन के उत्तराधिकारी की तलाश करनी होगी। टाटा ग्रुप के एक सूत्र ने कहा, “ग्रुप उत्तराधिकारी के लिए ग्रुप के अंदर और बाहर के लोगों पर विचार कर सकता है।”

चंद्रशेखरन टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, TCS और इंडियन होटल्स जैसी कई बड़ी टाटा ग्रुप कंपनियों के चेयरमैन भी हैं। इन सभी कंपनियों को फरवरी 2027 तक नया चेयरमैन मिल जाएगा।

चेयरमैन के तौर पर चंद्रशेखरन का कार्यकाल फरवरी 2017 में शुरू हुआ था। उन्हें फरवरी 2022 में एक बार एक्सटेंशन मिला।

18 अगस्त को टाटा संस की AGM में, शेयरहोल्डर्स से चंद्रशेखरन को डायरेक्टर के तौर पर फिर से अपॉइंट करने पर विचार करने की उम्मीद थी। जनसत्ता के सहयोगी द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, एक सोर्स ने कहा, “ज़्यादातर ट्रस्टी उनके कार्यकाल को रिन्यू करने के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने AGM से पहले ही अपने जाने का ऐलान करने का फैसला किया होगा।”

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: टाटा समूह की परोपकारी इकाई टाटा ट्रस्ट्स से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। ट्रस्ट्स के वाइस चेयरमैन विजय सिंह ने सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) के ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका मौजूदा कार्यकाल 14 अगस्त को समाप्त होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…