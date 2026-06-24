फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी (जो 2019 से लंदन की जेल में बंद है) को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है। लंदन सर्किट कमर्शियल कोर्ट ने उसे बैंक ऑफ इंडिया को 10.7 मिलियन डॉलर (100 करोड़ रुपये से ज्यादा) से ज्यादा रकम चुकाने का आदेश दिया है। यह राशि दुबई की एक कंपनी को दिए गए लोन से जुड़ी है, जिसे नीरव मोदी ने ही प्रमोट किया था।

कोर्ट ने माना कि नीरव मोदी इस कर्ज के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने फायरस्टार ग्रुप की दुबई स्थित कंपनी को बैंक ऑफ इंडिया से मिले लोन के लिए पर्सनल गारंटी दी थी।

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, मंगलवार को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि मोदी गारंटी के तहत बकाया रकम चुकाने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हैं।

कोर्ट ने कहा कि मोदी की देनदारी में मूल बकाया रकम के तौर पर लगभग 4.1 मिलियन डॉलर (करीब 38.9 करोड़ रुपये) और बैंक के दावे के अनुसार कैलकुलेट किया गया ब्याज शामिल है, जिससे कुल देनदारी 10.7 मिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाती है।

यह विवाद बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा 2012 में फायरस्टार डायमंड FZE को दी गई लोन सुविधा से जुड़ा है, जो पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले के सामने आने से कई साल पहले की बात है।

खबर अपडेट हो रही है…