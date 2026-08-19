रक्षाबंधन के मौके पर यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किया है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सोगरिया और मथुरा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इससे रक्षाबंधन के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से गाड़ी संख्या 02921/02922 सोगरिया-मथुरा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह स्पेशल ट्रेन 24 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक कुल 7 ट्रिप करेगी।

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, यह ट्रेन सोगरिया से मथुरा और मथुरा से सोगरिया के बीच चलेगी। ट्रेन के संचालन से रक्षाबंधन के दौरान दोनों शहरों के बीच सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

स्पेशल ट्रेन शेड्यूल

गाड़ी संख्या 02921 सोगरिया-मथुरा स्पेशल ट्रेन 24 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक चलेगी। यह ट्रेन सोगरिया से सुबह 8:30 बजे रवाना होगी और दोपहर 2:10 बजे मथुरा जंक्शन पहुंचेगी।

वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 02922 मथुरा-सोगरिया स्पेशल ट्रेन मथुरा जंक्शन से दोपहर 3:30 बजे रवाना होगी और रात 9:20 बजे सोगरिया पहुंचेगी।

सोगरिया से मथुरा जाने वाली ट्रेन का पूरा टाइमटेबल

सोगरिया से मथुरा जाने वाली 02921 स्पेशल ट्रेन सोगरिया से सुबह 8:30 बजे रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी स्टेशन पर सुबह 9:28 बजे पहुंचेगी और 9:30 बजे रवाना होगी।

इसके बाद ट्रेन सवाई माधोपुर जंक्शन पर सुबह 10:00 बजे पहुंचेगी और 10:02 बजे रवाना होगी। गंगापुर सिटी जंक्शन पर ट्रेन का आगमन सुबह 10:45 बजे और प्रस्थान 10:47 बजे होगा।

ट्रेन श्री महावीरजी स्टेशन पर सुबह 11:13 बजे पहुंचेगी और 11:15 बजे रवाना होगी। इसके बाद हिंडौन सिटी पर 11:28 बजे पहुंचकर 11:30 बजे रवाना होगी।

इसके बाद ट्रेन बयाना जंक्शन पर सुबह 11:48 बजे पहुंचेगी और 11:50 बजे रवाना होगी। भरतपुर जंक्शन पर ट्रेन का आगमन दोपहर 12:18 बजे होगा और यह 12:20 बजे वहां से रवाना होगी।

इन स्टेशनों पर ठहराव के बाद ट्रेन दोपहर 2:10 बजे मथुरा जंक्शन पहुंचेगी।

वापसी में मथुरा से सोगरिया जाएगी ट्रेन

वापसी में गाड़ी संख्या 02922 मथुरा-सोगरिया स्पेशल ट्रेन मथुरा जंक्शन से दोपहर 3:30 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन भरतपुर जंक्शन पर शाम 4:00 बजे पहुंचेगी और 4:02 बजे रवाना होगी।

इसके बाद ट्रेन बयाना जंक्शन पर शाम 4:33 बजे पहुंचेगी और 4:35 बजे रवाना होगी। हिंडौन सिटी पर इसका आगमन 4:58 बजे और प्रस्थान 5:00 बजे होगा।

ट्रेन श्री महावीरजी स्टेशन पर शाम 5:10 बजे पहुंचेगी और 5:12 बजे रवाना होगी। इसके बाद गंगापुर सिटी जंक्शन पर 5:35 बजे पहुंचेगी और 5:37 बजे रवाना होगी।

इसके बाद ट्रेन सवाई माधोपुर जंक्शन पर शाम 6:23 बजे पहुंचेगी और 6:25 बजे रवाना होगी। इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी पर ट्रेन का आगमन शाम 6:50 बजे और प्रस्थान 6:52 बजे होगा।

इन सभी स्टेशनों से होते हुए ट्रेन रात 9:20 बजे सोगरिया पहुंचेगी।

यात्रियों को मिलेगी सुविधा

इस ट्रेन के चलने से सोगरिया, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, श्री महावीरजी, हिंडौन सिटी, बयाना, भरतपुर और मथुरा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा मिलेगी।

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