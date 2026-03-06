अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से जुड़े रिफंड मामले में एक अहम बैठक होने जा रही है। एक अमेरिकी जज शुक्रवार को सरकारी वकीलों के साथ बंद कमरे (क्लोज्ड-डोर) में ‘सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस’ करेंगे। बैठक में लगभग 175 अरब डॉलर तक टैरिफ रिफंड करने का प्रोसेस तय करने पर चर्चा होगी ।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के जज रिचर्ड ईटन उन सरकारी वकीलों से मुलाकात करेंगे जो कस्टम एजेंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एजेंसी 3 लाख से अधिक इंपोर्टर्स से वसूले गए टैरिफ के भुगतान के मामलों को संभालती है।

दरअसल, पिछले महीने इन टैरिफ को गैर-कानूनी घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब इन कंपनियों को रिफंड देने की प्रक्रिया तय करने पर चर्चा होनी है।

सरकारी वकीलों का क्या है कहना?

सरकारी वकीलों ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर टैरिफ को रिफंड करने का प्रोसेस अपने आप में बहुत बड़ा था और इसके लिए लाखों टैरिफ पेमेंट का मैनुअल रिव्यू करना होगा। माना जाता है कि अमेरिकी कोर्ट आम लोगों के लिए खुले रहते हैं, हालांकि जज कभी-कभी शेड्यूलिंग या सेंसिटिव जानकारी को कैसे हैंडल किया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए पार्टियों के साथ प्राइवेट मीटिंग करते हैं।

कोर्ट की वेबसाइट पर कैलेंडर में शुक्रवार की मीटिंग को “क्लोज्ड कॉन्फ्रेंस” बताया गया है। जब पूछा गया कि मीटिंग आम लोगों के लिए क्यों बंद थी, तो ट्रेड कोर्ट की क्लर्क जीना जस्टिस ने गुरुवार को रॉयटर्स को बताया कि यह एक “सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस” थी।

ईटन जिस केस की देखरेख कर रहे है, वह रिफंड प्रोसेस बनाने के लिए एक सिंगल इंपोर्टर, एटमस फिल्ट्रेशन इंक. ने लाया था, जिसने कोर्ट फाइलिंग में कहा था कि उसने गैर-कानूनी टैरिफ के तौर पर 11 मिलियन डॉलर का पेमेंट किया था।

कोर्ट डॉकेट के मुताबिक, एटमस के वकील शुक्रवार की मीटिंग में रिमोटली शामिल हो सकेंगे। उन्होंने और अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया। यह साफ नहीं है कि पिछले हफ्ते फाइल किया गया एटमस केस लगभग 2000 केस के लिए टैरिफ रिफंड पर केस कैसे चलाया जाए, यह तय करने का जरिया क्यों बन गया।

जज (जिन्होंने कहा कि उन्हें उन केस की सुनवाई के लिए कोर्ट ने चुना था) ने कहा कि वह एक ऐसा प्रोसेस चाहते हैं जिसमें कोर्ट जाने की जरूरत न हो।

ईटन ने बुधवार को एटमस केस में एक बड़ा ऑर्डर जारी किया, जिसमें सीबीपी को एजेंसी के मौजूदा इंटरनल प्रोसेस का इस्तेमाल करके आयातकों को गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा किए गए टैरिफ रिफंड करना शुरू करने का निर्देश दिया गया।

ऑर्डर में यह साफ किया गया कि यह सिर्फ एटमस पर ही नहीं, बल्कि सभी आयातकों पर लागू होता है।

ट्रंप के कई टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को यह फैसला सुनाया कि ट्रंप ने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है, जिससे उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का एक अहम हिस्सा उलट गया है। कोर्ट ने रिफंड पर कोई गाइडेंस नहीं दिया और कई लोगों को चिंता है कि रिफंड प्रोसेस महंगा और ध्यान भटकाने वाला होगा।

ईटन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि CBP के वकील शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे ET (1530 GMT) की मीटिंग में शामिल होंगे। ताकि यह तय किया जा सके कि 79 मिलियन शिपमेंट पर पेपरवर्क कैसे कम किया जाए और रिफंड कैसे जारी किया जाए।

दूसरे ट्रेड रिफंड मामलों से जुड़े एक वकील ने रॉयटर्स को बताया कि उनका मानना ​​है कि मीटिंग से एक ऐसा प्रोसेस बनेगा जिसे शुक्रवार को ही पब्लिक कर दिया जाएगा, जिससे ज्यादातर आयातक को बिना केस किए ही जल्दी रिफंड मिल जाएगा।

