India-Switzerland Agreement: भारत और स्विट्जरलैंड के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विस राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के साथ-साथ कई दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है।

दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें भारतीय सामान के लिए स्विस बाजार में पहुंच बढ़ाने, युवाओं के आदान-प्रदान, परिवहन और मोबिलिटी के साथ-साथ डिफेंस और न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग बढ़ाने से जुड़े फैसले शामिल हैं।

पार्मेलिन ने आज सुबह भारत की अपनी तीन दिन की यात्रा शुरू की, जो देश की उनकी पहली सरकारी यात्रा और इस साल की उनकी दूसरी यात्रा है, इससे पहले उन्होंने फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लिया था।

मोबिलिटी और माइग्रेशन समझौते के साथ, दोनों पक्षों ने चार और समझौतों पर साइन किए, जिसमें एक यंग प्रोफेशनल्स एक्सचेंज स्कीम और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी डील शामिल है।

यूक्रेन विवाद और वेस्ट एशिया के हालात पर भी बातचीत में खास तौर पर बात हुई, मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्ष शांति के लिए सभी सही कोशिशों का सपोर्ट करते हैं।

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, पीएम मोदी ने अपने मीडिया स्टेटमेंट में कहा कि स्विट्जरलैंड में इंडियन एक्सपोर्ट के लिए मार्केट एक्सेस बढ़ाने और दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को और आसान बनाने के लिए कई जरूरी फैसले लिए गए।

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स्विट्जरलैंड यूरोप में इंडिया का एक बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है। 330 से ज्यादा स्विस कंपनियां अभी इंडिया में इंजीनियरिंग, सर्विसेज़, प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर्स में काम कर रही हैं, जबकि इंडियन कंपनियां स्विट्जरलैंड में आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी जैसे सेक्टर्स में मौजूद हैं।

स्विस लीडर ने कहा कि ट्रेड रिलेशन को बढ़ाना बातचीत का एक मेन फोकस था। पारमेलिन ने कहा कि स्विट्जरलैंड को उम्मीद है कि इंडियन इकॉनमी के अलग-अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के ज्यादा फ्लो को आसान बनाने के लिए वह जल्द ही इंडिया के साथ एक इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट करेगा।

अक्टूबर में इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) के आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड स्टेट्स के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (TEPA) के लागू होने के बाद बाइलेटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशन को और बढ़ावा मिला।

पीएण मोदी ने कहा कि TEPA इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के लिए एक “एम्बिशियस ब्लूप्रिंट” है। उन्होंने कहा, “इसके जरिए, हम अगले 15 सालों में भारत में USD100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट और दस लाख डायरेक्ट जॉब्स के अपने गोल्स को पूरा करेंगे।”

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प्रधानमंत्री ने इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को भारत-स्विट्जरलैंड पार्टनरशिप के मजबूत पिलर बताते हुए कहा कि दोनों पक्ष एंगेजमेंट को “नई इम्पेटस” देंगे।

उन्होंने कहा, “हमने स्विट्जरलैंड में इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए मार्केट एक्सेस बढ़ाने और दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को और आसान बनाने के लिए कई जरूरी फैसले लिए हैं।”

उन्होंने कहा, “इससे स्विट्जरलैंड को भारत का एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। साथ ही, हम बायोटेक, लाइफ साइंसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे खास सेक्टर्स में नए स्विस इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे।”

उन्होंने आगे कहा, “इन इनिशिएटिव्स के ज़रिए, हम मिलकर पूरी दुनिया के लिए भरोसेमंद सप्लाई चेन और भरोसेमंद सॉल्यूशन डेवलप करेंगे।”

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