GST काउंसिल ने गुरुवार को टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म कर दी। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है।

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने कहा, “रेट का स्ट्रक्चर तय हो चुका है, इसलिए काउंसिल अब इस बात पर ध्यान दे रही है कि टैक्स रोजाना कैसे काम करता है।”

मंत्रालय ने यह भी कहा कि GST रेट में बदलाव अब साल में एक बार होगा।

57वीं GST काउंसिल ने इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों पर अधिकारियों की एक कमेटी बनाने का फैसला किया। यह कमेटी इस बात की जांच करेगी कि उस असली खरीदार को कैसे बचाया जाए जिसके पास सही इनवॉइस है, जिसे सामान मिल गया है और जिसने अपने सप्लायर को पूरा पेमेंट कर दिया है।

मंत्रालय ने कहा, “अधिकारियों की कमेटी तीन महीने के भीतर अपनी स्टडी पूरी कर लेगी और अगली काउंसिल मीटिंग में एजेंडा पेश किया जाएगा।”

GST काउंसिल ने GST अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियां वापस ले लीं। मुकदमा चलाने की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है।

कम से कम सज़ा का प्रावधान हटा दिया गया है। काउंसिल के फैसले के अनुसार, हर मामले में सज़ा (चाहे जुर्माना हो, जेल हो या दोनों) अदालत के विवेक पर छोड़ दी गई है।

मंत्रालय ने कहा कि सामान्य जुर्माना, जो उन मामलों में लागू होता है जहां कोई खास जुर्माना तय नहीं है, 25,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

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