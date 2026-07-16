अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल के बाद भारत ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स में भारी बढ़ोतरी की है।

डीजल एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स 8.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 15.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि ATF एक्सपोर्ट पर लेवी लगभग दोगुनी होकर 7.5 रुपये प्रति लीटर से 14.5 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

इसके उलट, सरकार ने पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 4 रुपये से घटाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दी है। टैक्स की नई दरें आज, 16 जुलाई से लागू हो गई हैं।

एक्सपोर्ट टैक्स में बढ़ोतरी से विदेशी शिपमेंट कम हो सकते हैं?

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपोर्ट टैक्स में बढ़ोतरी से विदेशी शिपमेंट कम हो सकते हैं, ऐसे समय में जब भारत का फ्यूल एक्सपोर्ट सितंबर के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने की राह पर है।

यह कदम ग्लोबल क्रूड मार्केट में भारी उतार-चढ़ाव के बाद उठाया गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

इस हफ़्ते की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ने के बाद तेल की कीमतों में उछाल आया, जिससे यह डर बढ़ गया कि क्षेत्रीय सप्लाई में रुकावट से ग्लोबल ऑयल मार्केट पर असर पड़ सकता है।

खबर अपडेट हो रही है…